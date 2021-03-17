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Yaşam

Gökyüzü tutkunları salgının stresini Tekirdağ semalarında yamaç paraşütüyle atıyor

Tekirdağ'da yamaç paraşütü sevdalılarının gözde adreslerinden Uçmakdere, kontrollü normalleşme sürecinde stres atmak isteyenleri ağırlıyor.

Mesut Karaduman   | 17.03.2021
Gökyüzü tutkunları salgının stresini Tekirdağ semalarında yamaç paraşütüyle atıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Denizin ve ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki normalleşme sürecinde, yamaç paraşütü uçuşları hız kazandı.

Yerli ve yabancı paraşüt tutkunları, hafta içi ve özellikle cumartesi günleri rengarenk paraşütlerle gökyüzünde salgının stresini atıyor.

Paraşüt tutkunları, Marmara Denizi'ni ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Paraşüt pilotu Ali Sıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uçmakdere'de salgın tedbirleri ve gerekli güvenlik önemleri alınarak uçuşlar yapıldığını söyledi.

İnsanların salgında iyice sıkıldığını belirten Sıralı, normalleşme süreciyle eski yoğunluklarının da yavaş yavaş başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Uçmakdere her zaman tercih edilen bir bölge olduğu için uçuşlarımızda da yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Uçuşların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Uçuş yapanlar buradan her zaman mutlu ayrılıyor."

"Yakın illerden çok fazla talep var"

Yamaç paraşütü için İstanbul'dan gelen Ayfer Güvener ise Uçmakdere'yi İstanbul'a yakın olması dolayısıyla tercih ettiğini vurguladı.

Bölgeye gelenlerin denizin mavisi ve doğanın yeşili içinde keyifli vakit geçirme fırsatı bulduğunu belirten Güvener, "Burada doğa ile iç içe çok güzel zaman geçirecek yerler var. Normalleşme sürecinin başlamasıyla da uçuşlar artmaya başladı." dedi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Uçmakdere'nin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a 150 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ederek, "Normalleşme süreciyle bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısı artmaya başladı. İnsanlar artık doğayla iç iç olmayı daha çok tercih ediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

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