Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,322.50
BTC/USDT
69,290.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesi fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Vadisi'nde yer alan lavanta bahçesi, fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesi fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi Fotoğraf: İsmail Kaplan / AA

Ankara

Vadinin ortasında hoş kokusu ve göz alıcı mor rengiyle adeta görsel şölen sunan lavantalar, yaz aylarında düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar, özel olarak hazırlanan alanlarda fotoğraf çektiriyor.

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Murat Ertem, AA muhabirine, 25 dönümlük arsaya 19 bin lavanta fidesinin dikildiği söyledi.

Ertem, temmuz-ağustosta çiçek açan lavanta bahçesinde hatıra kareleri çektirmek, özellikle hafta sonları keyifli vakit geçirmek isteyenler için sunulan mekanın doğa harikası olduğunu kaydetti.

Özel anlar ölümsüzleştiriliyor

Şu anda çiçeklenme döneminde olan lavantaların bulunduğu bahçenin aynı zamanda ekoturizm alanı olduğunu ifade eden Ertem, bu güzel alanı görmeye sadece Ankara'dan değil yakın illerden vatandaşların geldiğini söyledi.

Buraya gelmek isteyen vatandaşlar için ulaşım kolaylığının daha da genişletilerek sağlanacağını belirten Ertem, şu bilgileri verdi:

"Ulaşım kolay bir şekilde sağlanırsa, burası çok daha iyi tanınacak ve ziyaretçi sayısı da çok daha artacaktır. Bu bölgeyi aslında daha güzel, renkli ve daha yaşanabilir bir doğa turizmine katma gibi bir çalışmamız var. Bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Büyüleyici lavanta kokuları içerisinde dolaşırken sizler için çok özenle hazırlanan, adeta bir doğal fotoğraf stüdyosu haline getirilen alanlarda ailenizle, sevdiklerinizle birlikte mükemmel kareler yakalayabilir, anılar biriktirebilirsiniz. Bunun yanında yeni evlenecek çiftlerimiz için de nikah törenlerini düzenleyecekleri özel alanlar oluşturduk. Bu sayede çiftler, çok mutlu ve özel günlerinde mis gibi kokan mor lavantaların arasında o özel anlarını ölümsüzleştirebiliyor."

Ertem, ilerleyen yıllarda bahçenin kır düğünü konseptine uygun hale getirilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Murat Ertem, ağustos sonuna kadar sergilenen lavantaların, daha sonra hasat edilerek kozmetik sanayisinde ve ilaç sektöründe de kullanılabildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar oluştu
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletimiz, milletimizi yalnız bırakmamıştır
Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor

Benzer haberler

Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesi fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesi fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet