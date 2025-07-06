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Yaşam

Konya'da "Karatay Lavanta Festivali" düzenlendi

Konya'da Karatay Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Karatay Lavanta Festivali", çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Basir Gülüm  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Konya'da "Karatay Lavanta Festivali" düzenlendi

Konya

Karaaslan Üzümcü Mahallesi Kosova Caddesi'ndeki 400 dönümlük lavanta bahçelerinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

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Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısındaki etkinlik alanında kurulan stantlarda sergilenen, lavantalı dondurma, lavantalı gazoz, lavanta reçeli ve lavanta lokumunun tadına bakan misafirler, lavanta kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi doğal ürünlere de büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar için Kral Şakir, Niloya ve Kukuli karakterleri sahne alırken etkinlik boyunca sahnelenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri de müzikseverlerle buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılışta yaptığı konuşmada lavanta bahçelerine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Lavanta bahçesinin kendileri için çok özel bir alan haline geldiğini ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini Konya'mıza kazandırdık. Daha önce moloz dökülen, atıl durumdaki bu bölgeyi temizledik, toprağı yeniden işledik ve Konya'nın iklimine en uygun bitkilerden biri olan lavanta ile buluşturduk. Böylece bu alanı çorak bir araziden rengarenk, huzur veren bir bahçeye dönüştürdük. Bu da sabrın ve emeğin gerçek hikayesidir. Lavanta bahçesinin hemen yanına Türkiye'nin dört bir yanından 190 farklı gül çeşidini bir araya getirdik. Burada ortaya çıkan manzara yalnızca Konya'dan değil, ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden misafirleri kendine çekiyor. Şenliğimizde Hollanda, Avusturya ve Kıbrıs'tan gelen hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Karatay, değişen yüzüyle ziyaretçilerin yeni cazibe merkezi oldu. Herkes burayı görmek ve deneyimlemek istiyor. İnşallah festivalin beşincisinde de yine hep birlikte oluruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise etkinliğe katılanların yoğun ilgisinin yapılan işin güzelliğini ve önemini açıkça gösterdiğini belirtti.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, MHP Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver ve vatandaşlar katıldı.

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