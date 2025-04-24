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Yaşam

Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı 220 bini geçti

Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü'nde kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele için üretilen samuray arı sayısının 220 bini aştığı bildirildi.

Gültekin Yetgin  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı 220 bini geçti

Giresun

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren enstitünün müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 19 Nisan'da enstitüdeki laboratuvarı ziyaretinde, üretilecek 1 milyon civarında samuray arısının doğaya salınacağını açıkladığını belirtti.

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Bilgen, laboratuvarda 5'i mühendis olmak üzere 10 kişilik ekibin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, yılbaşından itibaren ürettikleri samuray arı sayısının 220 bini aştığını aktardı.

Kahverengi kokarcanın dünyada 300'den fazla türde zarar oluşturduğuna dikkati çeken Bilgen, zararlının 2023'ten itibaren Ordu ve Giresun'da fındık bahçelerinde önemli kayıplara neden olduğunu kaydetti.

Bilgen, enstitü laboratuvarında hazirana kadar 300 bin civarında samuray arısı üretileceğini sözlerine ekledi.

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