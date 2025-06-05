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Yaşam

Giresun'da kaçtıktan sonra denize atlayan kurbanlık, balıkçı kulübesinde yakalandı

Giresun ve Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gültekin Yetgin, Fatih Çapkın  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Giresun'da kaçtıktan sonra denize atlayan kurbanlık, balıkçı kulübesinde yakalandı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun/Bursa

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

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Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.

Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.

Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.

Bursa'da kaçan kurbanlık yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, Selçukbey Caddesi'ne indi.

Sahiplerinin yakalamaya çalıştığı büyükbaş hayvan, kovalamaca sırasında bir iş yerinin bahçesine girdi.

İş yerinin bahçesindeki saksıları ve su şişelerini deviren kurbanlık, bir süre sonra sıkıştırıldığı parkta sahipleri tarafından yakalandı.

Kurbanlığın mahalle arasındaki kaçma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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