Dolar
43.12
Euro
50.22
Altın
4,500.33
ETH/USDT
3,081.90
BTC/USDT
90,400.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Geleneksel el yazması baskısını öğrenmek için Ankara'dan Tokat'taki kursa geldi

Ankaralı ebru sanatçısı Adalet Özdürük, Tokat'ın geleneksel el yazması baskısını öğrenmek için geldiği kentte belediye kurslarında eğitim alıyor.

Ekber Türkoğlu  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Geleneksel el yazması baskısını öğrenmek için Ankara'dan Tokat'taki kursa geldi

Tokat

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir ebru sanatıyla ilgilenen Kültür ve Turizm Bakanlığından emekli Özdürük, Tokat Belediyesince açılan BELMEK kurslarında geleneksel Tokat baskı sanatını öğrenmek üzere kente geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özdürük, ilgili Bakanlıkça düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Tokatlı baskı sanatçısından etkilenerek el yazması baskısı öğrenmeye karar verdiğini belirtti.

Sanatı yerinde öğrenmek istediğini dile getiren Özdürük, "Tokat'ın köklü el sanatları mirasının önemli unsurlarından biri olan Tokat baskı sanatıyla BELMEK kurslarında tanıştım. Tokat'ta çok güzel karşılandık. Tokat Belediyesi BELMEK kurs merkezinde kalıpları, boyaları, teknikleri öğreniyoruz. Bu sanat gerçekten çok hoşuma gitti ve devam etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta edindiği bilgi ve tecrübeleri Ankara'da da uygulamayı planladığını vurgulayan Özdürük, şunları kaydetti:

"Eminim ki özellikle ev hanımları için bu kurslar çok büyük bir imkan. Hem üretmek hem de kültürel bir değeri yaşatmak açısından çok kıymetli. Bu imkanları bizlere, kadınlara sunan Sayın Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu süreçte bizlere her türlü desteği veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu öncülüğünde hayata geçirilen BELMEK kurslarında geleneksel el sanatları yaşatılırken, aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu

Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu

Geleneksel el yazması baskısını öğrenmek için Ankara'dan Tokat'taki kursa geldi

EKPSS Tercih Kılavuzu'nda düzenleme

Sömestir öncesi son hafta "aile ve oyun" temasıyla geçecek

Sömestir öncesi son hafta "aile ve oyun" temasıyla geçecek
Milli Eğitim Akademisine hazırlık eğitimi başvuru duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Akademisine hazırlık eğitimi başvuru duyurusu yayımlandı
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet