Yaşam

Gaziantep'te mobilya üreten kadın girişimci 8 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Gaziantep'te çalıştığı fabrika iflas edince kurduğu atölyede mobilya üreten Ayşe Pınar Tümüklü, ürünlerini 8 ülkeye ihraç ediyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Gaziantep'te mobilya üreten kadın girişimci 8 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Orman Endüstri Mühendisi 44 yaşındaki Tümüklü, çalıştığı mobilya fabrikası iflas ettikten sonra "kadından mobilyacı mı olur" söylemlerine inat kendi atölyesini kurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşletmesinde 15 kişiyi istihdam eden ve 8 ülkeye ihracat gerçekleştiren Tümüklü, Gaziantep Mobilya İhracatçılar Birliği Derneği ile Oğuzeli ilçesine kurulacak Mobilya Kent'in kooperatif başkanlığını yürütüyor.

Fabrikanın iflası Tümüklü'nün başlangıcı oldu

Ayşe Pınar Tümüklü, AA muhabirine, 15 yıl önce çalıştığı mobilya fabrikasının iflas etmesinin ardından olumsuz söylemlere kulak asmadan kendi işini kurmaya karar verdiğini anlattı.

Ürettikleri genç, bebek odası, mutfak dolabı, yatak odası takımı gibi ürünleri bazı Avrupa ülkeleri ile Irak, Libya, Gürcistan'a ihraç ettiklerini dile getiren Tümüklü, "Çalıştığım şirkette yurt dışına çalışıyordu. Irak'ta ciddi bir para kaybı ve bir iflas yaşandı. Oranın iflası benim başlangıcım oldu. Kendi iş yerimi açtım ve o gündür bugündür de yaklaşık 15 yıldır şirket kendi adıma ve kendi adıma üretim yapıyorum. Hatta geçen günlerde Kanada'ya mobilya gönderildi. Yani bize talep geldikçe ürünlerimizi bütün ülkelere gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

Tümüklü, Oğuzeli ilçesine kurulacak Mobilya Kent'in bir an önce faaliyete geçerek burada üretime başlanması için gayret ettiğini ifade etti.

"Kendisi sayesinde eğitimimi bitirdim"

Mobilya atölyesinde 4 yıldır çalışan Mustafa Şafak Kaplan, Tümüklü'nün kendileri için patrondan ziyade bir abla olduğunu dile getirerek, "Burada işe başladığımda okumuyordum. Burada hem çalışıp hem de lise diplomasına sahip oldum. Ayrıca kalfalık, usta öğreticilik gibi belgelere sahibim. Burada makina operatörlüğü çizim tasarım gibi işlerle uğraşıyorum. Kendisi sayesinde eğitimimi bitirdim." dedi.

Çalışanlardan ortopedik engelli İsmail Işık ise "Ayşe hanım çalışanlarına ciddi anlamda sahip çıkar, herkesle ilgilenir. Kendisi bize çok güvenir. Biz de güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
