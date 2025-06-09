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Yaşam

Gaziantep'te ilk defa görülen "telkuyruk" kuşu gözlemcileri kente çekti

Genellikle Avrupa ve Amerika'nın kuzeyi ile Rusya'da görülen "telkuyruk" kuşu, Gaziantep'te ilk kez Nizip ilçesindeki Hancağız Barajı'nda objektiflere yansıdı.

Adsız Günebakan  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Gaziantep'te ilk defa görülen "telkuyruk" kuşu gözlemcileri kente çekti Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te nadir türlerden "telkuyruk" kuşunun ilk defa görülmesi üzerine Türkiye'nin dört bir tarafından kuş gözlemcileri kente geldi.

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Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, AA muhabirine, bayramda kuş gözlemi için bölgeye geldiklerini ve "telkuyruk" ile karşılaştıklarını belirtti.

Bu kuş türünün Hancağız Barajı'nda kaydedildiğinin duyulması üzerine İstanbul, Adana, Trabzon, Malatya, Çanakkale gibi farklı kentlerdeki kuş gözlemcilerinin bölgeye akın ettiğini ifade eden Yener, şöyle konuştu:

"Bayramda kuşlar bize sürpriz yaptı. Bayram şekeri olarak karşımıza çıktılar. Yakın zamanda 3 farklı kuş görüldü. Bunlardan biri de telkuyruk. Çok özel bir kuş. Türkiye'de sadece 8 ilde görüldü. Bunlardan biri Gaziantep oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen arkadaşlar fotoğrafladı, biz de güzel fotoğraflarını çektik. Hancağız sürprizlerle dolu bir yer, doğa için harika bir alan."

Yener, bölgenin avcılığa kapatılması durumunda çok daha farklı türlerin burada görülebileceğini kaydetti.

Kuş gözlemcisi Cenk Polat da "telkuyruk" ve yaz ördeğinin görüldüğü haberini duyunca hemen Çanakkale'den bölgeye geldiğini anlattı.

Telkuyruk

Küçük ve kolaylıkla ayırt edilebilen bir deniz ördeğidir. Kış giysisindeki erkek, siyah beyaz desenli ve çok uzun kuyrukludur. Başı beyaz, alnı dik, yanağı siyah beneklidir. Geniş siyah göğüs kuşağı genel olarak beyaz tüy giysisiyle kontrast oluşturur. Dişiler ve genç erkekler, genel olarak daha beyaz yüz ve büyük koyu yanak lekesi ile kahverengimsidir. Dişide uzun kuyruk telekleri bulunmaz. Suya yakın uçar ve hızlı kanat çırpar. Denizel alanlar ve göllerde bulunur.

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