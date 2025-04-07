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Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 150 bin kişi ziyaret etti.

Beyza Nur Eryılmaz  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Çeşitli yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük tatil boyunca 150 bin civarında kişiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9 günlük bayram tatilinde 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini ancak bu rakamın 150 bine ulaştığını belirtti.

Parkta hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturduklarını hatırlatan Şahin, "En büyük hayalimizdi 100 binleri konuşmak. O yüzden bugün mutluyuz. Bu sayının daha da yükselmesi için de gelen misafirlerin yeniden parkımıza ziyaretini sağlamak gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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