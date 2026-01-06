Dolar
43.04
Euro
50.45
Altın
4,457.12
ETH/USDT
3,218.40
BTC/USDT
93,425.00
BIST 100
11,831.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fotoğrafçılar ve belgeselciler Tunceli kırsalında yaban keçilerinin izini sürüyor

Tunceli'de belgeselciler ve fotoğrafçılar, koruma altındaki yaban keçilerinin etkileyici görüntülerini elde edebilmek için zorlu arazi şartlarında çalışma yapıyor.

Sidar Can Eren  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Fotoğrafçılar ve belgeselciler Tunceli kırsalında yaban keçilerinin izini sürüyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Kentin dağlık ve ormanlık alanlarında yaşayan yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Genellikle sürü halinde hareket eden yaban keçileri, kışın kar yağınca 3 bin rakımlı zirvelerden il merkezi ve ilçelerdeki sıcak vadilere iniyor.

Yırtıcılara karşı sarp yamaçlarda gezinen yaban keçileri, kuru otlarla ve ardıç ile meşe ağaçlarının dallarıyla beslenip hayatta kalmaya çalışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fotoğrafçılar ve belgeselciler de yaban keçilerini görüntüleyebilmek amacıyla zorlu arazi şartlarında çalışma gerçekleştiriyor.

Munzur ve Pülümür vadilerinde keçilerin izini süren fotoğrafçılar ve belgeselciler, özellikle yaşından dolayı boynuzları uzun olan tekeleri kadraja alıyor.

Bu hayvanların kavgalarına da tanık olan fotoğrafçılar ve belgeselciler, teleobjektifler ve kameralarla çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

"Birçok farklı yaban hayvanıyla aynı anda karşılaşma şansı var"

Yaban hayatı fotoğrafçısı ve avukat Onur Keskin, AA muhabirine, Türkiye'deki bütün memeli ve yırtıcı memeli türlerini görüntülediğini söyledi.

Tunceli'nin çok güzel doğaya sahip olduğunu ifade eden Keskin, "Bu güzel doğanın içerisinde birçok farklı yaban hayvanıyla aynı anda karşılaşma şansı var. Burada bir tane vadi, bir tane dağ silsilesi yok, bütün vadiler birbirleriyle kesişiyor ve hepsi sonsuzmuş gibi geliyor, yaban hayatıyla dolup taşıyor. Çok güzel korunmuş ve gelecek nesillere de aktarılabilmesi en olası noktalardan bir tanesi olarak Tunceli'yi görüyorum." dedi.

Keskin, yöre halkının yaban keçilerine zarar vermekten kaçındığını belirterek, "Bundan dolayı da yaban keçileri insanlara daha fazla yaklaşıyor. Bu bazı yerlerde kötü sonuçlara yol açarken, burada olumlu bir durum haline dönüşmüş. O yüzden daha fazla sayıda yaban keçisi gördüm ama kurtlar, ayılar birçok noktada varlıklarını hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Ömer Tanış ise 9 yıldır Tunceli'de yaşadığını ve fırsat buldukça doğa gezilerine katıldığını dile getirdi.

Yaban hayvanlarının fotoğraflarını çektiğini anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Özellikle bu coğrafyada koruma altındaki birçok canlıya denk geldim. Bu anları ölümsüzleştirmek çok güzel bir duyguydu. Bence hayata, yaşama dair en güzel duygulardan birincisi doğaya sadece ayak izi bırakmak, ikincisi ise tetiğe değil, deklanşöre basmak."

"Tunceli sınırlarına adım atar atmaz yüzlerce yaban keçisi bizi karşıladı"

Yaban hayatı belgesel yapımcısı ve veteriner hekim Doğanay Vural ise dünyanın birçok noktasında gözlem yapma fırsatı bulduğunu belirtti.

Himalaya'da kar leoparı, Komodo'da Komodo ejderi ve Endonezya'da köpek balığı görüntülediğinden bahseden Vural, "Tunceli'ye adım attığım anda hem kendi ülkem olması hem de yaban hayatı zenginliğiyle beni çok büyüledi. Tunceli sınırlarına adım atar atmaz yüzlerce yaban keçisi bizi karşıladı. Ardından su samurlarının sudaki oyunlarını görmek ve fotokapandan çıkan o eşsiz görüntülere tanık olmak beni gerçekten çok mutlu etti." diye konuştu.

Yöre sakini Murat Akar da yaban keçilerinin genellikle sarp kayalıklarda gezdiğini, onlarla göz göze gelince büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Yüzyılın Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, en fazla başvuru İstanbul’dan
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu
Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fotoğrafçılar ve belgeselciler Tunceli kırsalında yaban keçilerinin izini sürüyor

Fotoğrafçılar ve belgeselciler Tunceli kırsalında yaban keçilerinin izini sürüyor

Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor

Tunceli'de zirvelerden inen yaban keçileri Çemişgezek ilçesinde güvenle yaşıyor

Kamal Aljafari, "Hasan'la Gazze'de" filminde Gazze'yi arşiv görüntüleriyle anlattı

Kamal Aljafari, "Hasan'la Gazze'de" filminde Gazze'yi arşiv görüntüleriyle anlattı
Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet