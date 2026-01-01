Dolar
Yaşam

Tunceli'de zirvelerden inen yaban keçileri Çemişgezek ilçesinde güvenle yaşıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban keçileri, yöre sakinlerinin duyarlılığı sayesinde hem kaçak avcılığa karşı korunuyor hem de yerleşim yerlerinde güvenle yaşıyor.

01.01.2026
Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Sarp dağlarla çevrili kent, doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

Çemişgezek'teki yaban keçileri de özellikle kış aylarında soğuktan korunmak için 3 bin rakımlı karlı dağlardan ilçe merkezine iniyor.

Sürü halinde hareket eden yaban keçileri, günün belirli saatlerinde evlerin bahçelerini ve tarlaları mesken tutup çeşitli bitkilerle besleniyor.

Gün batımında Tağar Vadisi'ndeki kayalıklara tırmanan keçiler, vatandaşların duyarlılığı sayesinde kaçak avcılığa karşı korunuyor.

Bu sayede ilçede güvenle yaşam süren yaban keçileri, il merkezi başta olmak üzere çevre illerden fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi​​​​​​​ ekipleri de araziye kurdukları fotokapanlarla yaban keçilerini yakından takip ediyor.

Sayıları 200'ün üzerinde

İlçe sakinlerinden Onur Balcı, AA muhabirine, Tunceli'nin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Çemişgezek'in tarihi ve doğasıyla ön plana çıktığını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"İlçemizin tarihi camileri, Tağar Köprüsü ve İn Delikleri mevcuttur. Yazları da birçok turistik alana ev sahipliği yapmaktadır. Yine ilçemizin doğal güzelliklerinden olan yaban keçilerimiz de bizlerle kaynaşmış durumda. Geçmişte yaban keçilerinin sayısı ilçe merkezinde 10'u geçmezken şu an 200'ün üzerindeler."

Balcı, keçilerin sokakta gezinip evlerin çatılarına kadar çıktığını dile getirerek, "Bizlerden kaçmıyorlar ve ilçe sakinleri olarak bundan çok memnunuz. Dışarıdan gelen vatandaşlarımıza dağ keçilerimizi gösteriyoruz ve onlar da hayranlıkla izliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Böylece kaçak avcıların yerlerinin tespit edilip cezalarını çekmelerine vesile oluyoruz"

Erhan Kucum da yaban keçilerinin ilçe çarşısında ve bahçelerde korkusuzca gezdiğini anlattı.

İlçedeki insanların yaban keçilerini çok sevdiğini vurgulayan Kucum, şunları kaydetti:

"Yaban keçileri bizim doğamızın güzellikleri ve harikasıdır. Bunların kaçak avlanmasına karşı gerek yetkili birimlerle gerekse Doğa Koruma ve Milli Parklar ile iletişime geçiyoruz. Böylece kaçak avcıların yerlerinin tespit edilip cezalarını çekmelerine vesile oluyoruz. Yaban keçilerinin çoğalıp nesillerinin devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
