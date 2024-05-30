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Yaşam

Florası zengin Tunceli'nin Ovacık dağları arıcıları ağırlıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde havaların ısınıp bitki çeşitliliğinin artmasıyla Munzur ve Mercan dağlarının eteklerinde arıcılık faaliyetleri başladı.

Sidar Can Eren  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Florası zengin Tunceli'nin Ovacık dağları arıcıları ağırlıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren / AA

Tunceli

Temiz su kaynakları ve bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Ovacık'ta, 173 üretici 15 bin 553 kovanda arıcılık yaparak geçimini sağlıyor.

Kış aylarında arılarını sıcak bölgelere götüren üreticiler, yaz döneminde ise arı kovanlarını araçlara yükleyerek tekrar ilçeye getiriyor.

Belirlenen alanlara arılarını yerleştiren üreticiler için ilçede havaların iyice ısınıp çiçeklerin çoğalmasıyla da meşakkatli süreç başlıyor.

Üreticiler, kovanların kapaklarını açarak arı kolonilerinin sağlığına bakıyor. Arıların gelişimine dair bilgi sahibi olan arıcılar, kovanlardaki ana arıların verimini ve oğul verecek arılarla ilgili durumu kontrol ediyor.

Üreticiler, bozayıların arılara zarar vermesini de enerjisini güneşten sağlayan 12 voltluk elektrikli çitle engelliyor.

Genellikle Munzur ve Mercan dağlarındaki yaylaları tercih eden arıcılar, sonbahara kadar çadır ve barakalarda yaşayarak arılarından kaliteli bal almaya çalışacak.

"Bazı seneler iklime bağlı bal üretimi düşüyor bazen de çok iyi oluyor"

Arıcılardan Hıdır Sizgin, AA muhabirine, 2001'de 15 kovanla arıcılığa başladığını söyledi.

Zaman geçtikça arı kolonisi sayısını artırdığını belirten Sizgin, "Ovacık'ta hava temiz ve bitki çeşitliliği çok fazla. Burada bazı seneler iklime bağlı bal üretimi düşüyor bazen de çok iyi oluyor. Coğrafyamız polen ve nektar bakımından oldukça zengin. Bu sene sezon güzel geçecek gibi görünüyor, geçen yıl bal üretimi iyi olmadı. İlkbaharda arılarımızın ilaçlamasını yaptık ve şimdi ise kovanlara mum takviyesinde bulunuyoruz." dedi.

Arıcı İskender Eren de yaklaşık 25 yıl önce kıraathane işletmeciliğini bırakarak arıcılığa yöneldiğini anlattı.

Eren, mesleğinin zorlu yanlarının olduğunu ifade ederek, "Ovacık'ta kış ayları çetin geçtiği için arılarımı sonbaharda Pertek'e götürüyorum. Arının bakımı bir bebeğe bakmak gibidir çünkü arı hassas bir canlı olduğu için yoğun ilgi istiyor. Yazları arılarımı Yakatarla-Işıkvuran bölgesine götürüyorum ve yaşamımı çadır veya barakada geçiriyorum. Arıları da bozayılardan korumak için kovanların etrafını elektrikli çitle çeviriyorum." diye konuştu.

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