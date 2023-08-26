Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören minikler, açık hava sinema etkinliğinde buluştu
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, kendileri için düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde keyifli vakit geçirdi.
Ankara
Çocuk Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğine, minik hastalar ve ailelerinin yanı sıra Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı ile sağlık çalışanları da katıldı.
Çimlere serilen minderler üzerinde Rafadan Tayfa çizgi filmini izleyen çocuklara patlamış mısır, içecek ikram edildi, hediye dağıtıldı.
Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz bu ve benzeri etkinliklerle çocukların hastane, hastalıklar konusunda yaşadıkları stresli dönemi azaltmayı, rahatlamalarını, keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu tip oyun, animasyon etkinlikleri çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Onlara ilaç gibi geleceğini düşünüyoruz." dedi.
Sosyal etkinliklerin özellikle hastanede uzun süreli tedavi alan çocukların tedavi süreçlerini olumlu etkilediğini vurgulayan Örün, "Çocuklarımızı yalnız bırakmamak, her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve göstermek bizler için çok önemli. Şimdiye kadar birçok etkinlik düzenledik. İlerleyen dönemde tedavi gören çocuklarımız için sihirbaz gösterileri, balon şovları gibi farklı aktiviteler de düzenlenecek." ifadelerini kullandı.
Açık hava sinema etkinliğine katılan minikler de etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
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