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Yaşam

Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı güzelliğe büründü

Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.

Yavuz Emrah Sever  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı güzelliğe büründü Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever / AA

Eskişehir

Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan çayı süsleyen yeşil alanlara, sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim oldu.

Çayın yanında yer alan ve sonbaharın güzelliklerini yaşatan Kanlıkavak Parkı, yürüyüş yapmak, bisikletle gezmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan manzaralar, dronla görüntülendi.

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