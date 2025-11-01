Dolar
Yaşam

Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan eski yükümlü, denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olaraka boyadığı okulların çevre temizliğini yapıyor.

Recep Bilek  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet ediyor Fotoğraf: Yaşar Karaman/AA

Samsun

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, kamu yararına ücretsiz çalıştırma kapsamında yükümlülüğünü yerine getirenlerin çalıştırılması için çeşitli programlar gerçekleştiriliyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki bazı yükümlüler, Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen boyacılık eğitimini tamamlayıp okullarda görevlendirildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2022 yılında denetim gören 42 yaşındaki Mevlüt Bayrak da denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak denetimli serbestliğin okullardaki projelerinde yer almak istedi.

Kürtün İlkokulu ve Ortaokulunda yürütülen projeye katılan Bayrak, diğer yükümlülerle birlikte okulu ve çevresini boyayıp temizliğini yaptı.

Kürtün Mahallesi Muhtarı Özkan Yıldırım da gösterdiği duyarlılık ve mahalleye verdiği destekten dolayı Bayrak'a boya makinesi hediye etti.

Bayrak, AA muhabirine, cezasını tamamladıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetlerine katılmak istediğini kuruma ilettiğini söyledi.

Çocukların sınıflarına mutlu döndüklerini gördükçe kendisinin de mutlu olduğunu anlatan Bayrak, "Yaptığımız işlerde de daha motive oluyorum. 2 yıl denetim gördüm. Boya işlerini yapabileceğimi söyledim. O şekilde başladık. Çocukları mutlu görmek bana da mutluluk veriyor." dedi.

Bayrak, gönüllü olarak denetimli serbestlik projelerinde yer aldığını belirterek, bu tür projelerde yer almayı sürdüreceğini kaydetti.

Proje çerçevesinde 6 okulu boyadıklarını aktaran Bayrak, "Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bana bu şansı tanıdıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İnsana dokunulan projeler toplumsal iyileşmenin bir parçası

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ise denetimli serbestlikte 20 yılın geride bırakıldığını, insana dokunulan projelerin toplumsal iyileşmenin bir parçası olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Bayrak'ın gönüllü olmasıyla başlayan serüvenin iyilik doğurmaya devam ettiğini vurgulayan Kanoğlu, "Kamu yararına ücretsiz çalışmayı gönüllü çalışmaya dönüştüren kardeşimizin öz kaynaklarıyla götürmeye çalıştığı bu sürecin, bir köy ilkokulunu boyarken yeni bir güzelliğe vesile olduğunu gördük." diye konuştu.

Bu haberi paylaşın
