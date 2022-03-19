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Yaşam

Eski milli kaleci 'Tostos Turan' huzuru Kızılay'da buldu

"Tostos" lakaplı eski milli kaleci Turan Oğuç, aradığı huzuru bulduğu Türk Kızılayın, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Yaşlılar Konukevi'nde aile sıcaklığında yaşamını sürdürüyor.

Ömer Ürer   | 19.03.2022
Eski milli kaleci 'Tostos Turan' huzuru Kızılay'da buldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kariyerinde birçok başarı bulunan 89 yaşındaki Oğuç, daha önce kaldığı Bakırköy Belediyesine ait huzurevinin kapatılmasının ardından yaklaşık 2 ay önce 10 arkadaşıyla Akçakoca'daki Yaşlılar Konukevi'ne yerleştirildi.

Kariyerindeki başarılı günlerine ait fotoğraflarla süslediği odasında kitap okuyan ve şiir yazan Oğuç, aile sıcaklığı ortamında yaşamına devam ediyor.

Oğuç, birlikte keyifli vakit geçirdiği konukevi sakinlerine sporla ilgili hikayelerini anlatmaktan da geri kalmıyor.

"Hayatta mücadeleden vazgeçmedim"

Turan Oğuç, anne ve babasını küçük yaşlarda kaybettiğini, kendisini akrabalarının büyüttüğünü söyledi.

Çocukluk döneminde yaşadığı talihsizliklerin yanında şanslı olduğunu ve futbolculuk kariyerinin hızlı şekilde ilerlediğini anlatan Oğuç, "Hayatta mücadeleden vazgeçmedim." dedi.

Oğuç, insanların yaptıkları hataların bedelini bir şekilde ödediğini, kariyerinin parlak dönemlerinde yaptığı yanlışların kendisine pahalıya mal olduğunu belirterek, "Allah'a en çok dua ettiğim kısım; bedenim sakat olsa da aklımın yerinde olması. Allah, beni aklımdan, düşüncelerimden ve iyi niyetimden yoksun etmesin. Bunun için hep dua ederim. İyi niyet insana iyilik getirir." diye konuştu.

Türkiye'de özellikle son dönemde iyi kalecilerin yetiştiğine işaret eden Oğuç, "Genç kalecilerimizi çabuk şımartıyoruz. Gençlerimizin yükselmesine izin vermiyoruz. Sırtlarını okşuyoruz sürekli. Çabuk şöhret, yükselmeyi geriletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuç, konukevinde mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel. Günlerim gerçekten güzel geçiyor. Çalışanlardan çok memnunum." ifadesini kullandı.

"Neşeli ve renkli bir kişilik"

Konukevi müdürü Mustafa Çakır da 42 misafirlerinin olduğunu, Oğuç'un ise aralarına yeni katıldığını söyledi.

Oğuç'un şiir ve kitap merakının olduğunu aktaran Çakır, "Neşeli ve renkli bir kişilik. Burada yeni olmasına rağmen bizlerden memnuniyetini sürekli ifade ediyor. Bizlerle iletişimi çok iyi. Geçmişe özlemi elbette var ama bizler de yarından sonra böyle olacağız. Vakit buldukça onun hikayelerini dinliyoruz. Heyecanlandıran hikayelerini dinleyerek keyif alıyoruz." şeklinde konuştu.

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