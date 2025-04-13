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Yaşam

Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi

Erzurum'da, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda ilkbaharda göçmen kuş çeşitliliği yaşanıyor.

Talha Koca  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Erzurum Ovası'nda karların erimesiyle oluşan doğal sulak alanlar, mevsim geçişlerinde 300'den fazla kuş türünün dinlenme rotaları arasında bulunuyor.

Batı Afrika'dan Kafkasya'ya göç eden kuşlar, Tortum yolu ve havalimanı civarındaki sulak alanlarda mola veriyor.

Bir süre burada kalan kuşlar, çeşitli ihtiyaçlarını giderdikten sonra sıcak bölgelere kanat çırpmaya devam ediyor.

Ovada tespit edilen türler arasında küçük ve büyük orman kartalı, paçalı şahin, ala ve gök doğan ile leylekler bulunuyor.

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