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Yaşam

Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu

Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Faruk Küçük  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu Fotoğraf: Faruk Küçük - AA

Erzurum

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 2019'da düzenlenen 7. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nda dünya birincisi seçilen Erzurumlu hafız Ebubekir Kaçan ile hafız Abdurrahman Polat, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) şehit olan ve kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dumlubaba 1 ile Dumlubaba 2 Şehitliklerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ebubekir Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı-Rus savaşında şehit olan ecdadı ziyarete geldiklerini ve Kur'an-ı Kerim ile dua ettiklerini söyledi.

Dumlubaba şehitliklerinin manevi bir havasının olduğunu anlatan Kaçan, "Buraya geldiğinizde o maneviyatı hissedebiliyorsunuz. Bazı mezarlarda 8-10 kişi defnedilmiş. Buranın çok hazin bir hikayesi var. Bugün buraya böyle bir ziyarete geldik. Rabbim vatan ve mukaddesat uğruna fedai can eyleyen bu ecdada layık bir nesil nasip etsin. Onların şehit düştüğü yolda bizleri başarılı kılsın." diye konuştu.

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