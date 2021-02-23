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Yaşam

Erzurum'daki kayakçı otistik ikizlere, evde antrenman için simülatör desteği

Erzurum'da Palandöken Belediyesi tarafından otistik kayakçı ikizler Zeynep ve Murat Bingül kardeşlere, evlerinde antrenman yapabilmelerini sağlayacak "Pro Ski" simülatörü hediye edildi.

İsmail Hakkı Demir   | 23.02.2021
Erzurum'daki kayakçı otistik ikizlere, evde antrenman için simülatör desteği

Erzurum

Otistik kayakçı ikizler Zeynep ve Murat Bingül makamında ağırlayıp, elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılardan dolayı tebrik eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kendilerine kayak simülatörlerini verdi.

Artık evlerinde de kayak antrenmanı yapabilecek olmanın sevincini yaşayan Bingül kardeşler, Sunar'a hediye için teşekkür etti.

Belediye başkanı Muhammet Sunar, Bingül kardeşlerin kayak sporunda elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirtti.

Otistik kardeşlerin uluslararası organizasyonlarda büyük başarıları bulunduğunu anlatan Sunar, "İlçemizde Konaklı ve Palandöken kayak merkezleri bulunuyor. Buz sporlarına yönelik salonlar, atlama kuleleri yine ilçemiz sınırlarında. Palandöken Belediyesi olarak bizim bu spor yatırımlarından faydalanır hale gelmemiz lazım. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl, altyapı faaliyeti yürüttük. İnşallah kış sporlarında, kış turizminde iddialı bir ilçe olacağız. İnşallah Palandöken ismini elde ettiği başarılarla dünya gündemine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette kardeşlere, antrenörleri Burak Baysal ile Serhat Türkmen de eşlik etti.


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