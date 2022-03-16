Dolar
14.68
Euro
16.16
Altın
1,918.52
ETH/USDT
2,693.20
BTC/USDT
40,535.00
BIST 100
2,095.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin iş makinesi ile yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yusuf Ayas   | 16.03.2022
Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Erzurum

Şenkaya ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde 75 yaşındaki KOAH hastası Ergin Dumlu rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibi, durumu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekibine bildirdi.

İş makinesi ile bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak mahalleye ulaştı. Ardından ambulans ile mahalleye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası Dumlu'yu Şenkaya Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dumlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Erzurum'da ekipler kardan yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Doğu Anadolu'da ilkbaharda etkili olan soğuklar 'kara kış'ı aratmıyor

Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu
Erzurum'un kış potansiyeli turizm yatırımlarını artırıyor

Erzurum'un kış potansiyeli turizm yatırımlarını artırıyor
Doğu Anadolu'da 2050 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Doğu Anadolu'da 2050 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı