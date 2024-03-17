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Yaşam

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Kemal Özdemir  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Erzincan

Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart'ta okuldan evine gitmek isteyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.B.G, Karagül apartmanı yakınlarında başıboş 5 köpek tarafından saldırıya uğradı.

E.B.G, vatandaşların yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

Bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birisinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine çevrede bulunan diğer köpeklerin de çocuğa saldırarak çantasından yakalaması, o sırada vatandaşların müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.



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