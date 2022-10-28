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Yaşam

Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarları başında anıldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 8. yılında mezarları başında anıldı.

Mehmet Çetin   | 28.10.2022
Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarları başında anıldı Fotoğraf: Mehmet Çetin / AA

Karaman

Ermenek Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Atila Zorlu, Güneyyurt beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

Burada, işçilerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Kaymakam Meral ile beraberindekiler, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaymakam Meral, mezarlık ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıl önce elim bir maden kazasında 18 işçinin toprak altında kalarak, hayatını kaybettiğini anımsattı.

Devlet erkanı olarak bu elim kazayı unutmadıklarını, madenci yakınlarının yanında olduklarını hissettirmek için geldiklerini ifade eden Meral, "Maden şehitlerimizi mezarları başında anıyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. Her zaman bu ailelerimizin yanındayız." dedi.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu da ateşin düştüğü yeri yaktığını belirtti.

Soma'da meydana gelen maden kazasına da çok üzüldüklerini dile getiren Zorlu, "Sonra bu kaza oldu. Buna bir ayrı üzüldük. Çünkü ölenlerin içinde arkadaşlarımız, yakınlarımız vardı. Bu vesileyle Bartın'daki kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Biz belediye olarak her zaman ailelerimizin yanındayız. İnşallah bu kazalar bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

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