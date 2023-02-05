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Yaşam

Erciyes yarıyıl tatilinde 600 binin üzerinde konuk ağırladı

Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, yarıyıl tatili döneminde yerli ve yabancı 600 binin üzerinde misafir ağırladı.

Sercan Küçükşahin   | 05.02.2023
Erciyes yarıyıl tatilinde 600 binin üzerinde konuk ağırladı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yarıyıl tatili döneminde yurt içinden ve dışından yoğun talep gördü.

Tatili kayak yaparak geçirmek isteyenler, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve doğasıyla öne çıkan Erciyes'i tercih etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, bu yıl Türkiye'de pistlerini ilk açan kayak merkezi olduklarını söyledi.

Bunu master planı kapsamında kurulan güçlü karlama sistemine borçlu olduklarını vurgulayan Cıngı, "Sezon başından beri çok şükür hem yurt dışından hem de ülkemizin dört bir tarafından ailesiyle gelen misafirlerimizle güzel bir teveccüh yaşadık." dedi.

Cıngı, yarıyıl tatillerinin kış turizm yerlerinin en özel dönemleri olduğunu ve Erciyes'in kurulduğu günden beri her dönemi verimli geçirdiği kaydetti.

"Erciyes pistleri Birleşmiş Milletler gibi"

Bu dönemde otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"Sahada, pistlerimizde, işletmelerimizde, yeme içme mekanlarımızda da çok yoğun misafir ağırlama imkanına kavuştuk. Hamdolsun hedeflerimize ulaştık. Biz açıkçası yarıyıl tatili boyunca yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyorduk ancak ziyaretçi sayısı bu rakamı aşarak 600 binin üzerinde gerçekleşti. Misafirlerimiz, gerek günübirlik maksatlarla gerek kayak yapmak maksadıyla gerekse de Erciyes'in emsalsiz havasını teneffüs etmek için ziyaret ettiler.

Yarıyıl tatili devam ederken direkt uçuşlarla çok sayıda yabancı misafir de geldi. Bunun yanı sıra yurt içinde yaşayan özellikle Ukrayna vatandaşları da çok yoğun olarak Erciyes'e geliyor. Antalya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen yabancı misafirlerimiz var. Erciyes'te pistlere çıkınca İngiltere'den, Japonya'dan, Çin'den, Amerika'dan kısacası dünyanın dört bir yanından misafir görme imkanınız var. Erciyes pistleri Birleşmiş Milletler gibi, çok farklı milletlerden, ülkelerden insanları görmek mümkün."

Ekonomiye 700 milyon lira katkı

Erciyes'e gelen misafirlerin kent ekonomisine verdiği katkıdan da bahseden Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri, tarihiyle olduğu kadar gastronomisiyle de meşhur bir şehrimiz. Özellikle sucuk, pastırma, mantı ve yeme-içme mekanlarımız Türkiye'de bilinen, güzel hizmet veren ve kaliteli lezzetler sunan mekanlar. Dolayısıyla Erciyes'e kayak turizmi için gelen misafirlerimiz günübirlik de olsa, otelde kalmasa bile en azından şehre uğrayıp sucuk-pastırma almadan memleketlerine dönmüyorlar. Bizim görüştüğümüz sucuk, pastırma, mantı satan işletmelerimiz çok memnun olduklarını ifade ediyor. Hatta stoklarının tükendiğini, fabrikada bile stokların kalmadığından bahsettiler. Erciyes'teki turizm, şehrimizde çok yoğun bir ekonomik canlanmaya da vesile oluyor. Yarıyıl tatilinde ağırladığımız misafirlerimiz, kent ekonomisine yaklaşık 700 milyon liralık katkı sağladı."

Erciyes'te kayak ekipmanı kiralama işi yapan Mustafa Çakıcı da yarıyıl tatilinin kendileri için çok iyi geçtiğini, satışların normal dönemlere göre 3 katına çıktığını anlattı.

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