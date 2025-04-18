Dolar
38.18
Euro
43.60
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,589.00
BTC/USDT
84,450.00
BIST 100
9,345.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da düzenlenen "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında katılımcı parlamento heyet başkanları konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılıyor.
logo
Yaşam

Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2024-2025 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Esma Küçükşahin  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Kayseri

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Büyükkılıç, "Kayseri'nin Turizm Değerleri" konulu sunum yaptı.

Büyükkılıç, öğrencilere kentin doğal, tarihi ve kültürel turizm değerleriyle ilgili bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erciyes Kayak Merkezi'nin kentteki turizmin amiral gemisi konumunda olduğunu belirten Büyükkılıç, geçen sezon 2,5 milyon olan ziyaretçi sayısının bu sezon yüzde 20 artışla 3 milyona ulaştığını bildirdi.

Yurt içi ve dışından ziyaretçi sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Büyükkılıç, "Bilet sayısı geçen yıla göre yüzde 40 artmış, 500 binin üzerine çıkmış. Bunlar bizi sevindiriyor ama sorumluluğumuzu da artırıyor." dedi.


Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri'nin kadim bir medeniyet olduğuna değinen Büyükkılıç, "Biz pazarlamayı tam beceremiyoruz. Buna bizim inanmamız lazım. Başta yöneticilerle o şehrin insanlarının inanması lazım turizm kelimesine." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Büyükkılıç'ın şehrin değerlerine değer kattığını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da kentteki turizm faaliyetlerinin profesyonel şekilde, acenteler aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise turizmin gelişmesinde kentteki tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Etkinlikte ERÜ'de eğitim gören Türk dünyası ülkelerinden öğrenciler türkü söyleyip enstrüman çaldı.

Etkinlik, fakülte bahçesindeki pilav ikramıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi
Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Benzer haberler

Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Edirne turizminde hedef ziyaretçi hareketliliğini 12 aya çıkarmak

"Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı

Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü

Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü
"Mercan Siyah" mermeri uluslararası görücüye çıktı

"Mercan Siyah" mermeri uluslararası görücüye çıktı
Antep savunmasının anlatıldığı müze 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

Antep savunmasının anlatıldığı müze 1 milyon ziyaretçiye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet