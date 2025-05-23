Dolar
39.03
Euro
44.24
Altın
3,352.95
ETH/USDT
2,579.40
BTC/USDT
109,218.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. -VTR-
logo
Kültür

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi ağırladı

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Ramazan Kösedağ  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Nevşehir

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri başta olmak üzere bölgedeki müzeler ve ören yerlerinde, Müzeler Haftası dolayısıyla yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki müze ve ören yerlerini, hafta kapsamında 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Turist rehberi Sevda Aydoğan, AA muhabirine, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin gelmeden önce araştırma yaptıklarını ancak geldiklerinde yine de şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirtti.

Doğal güzelliklerin turistleri çok şaşırttığını anlatan Aydoğan, "Bizler de onlara gün içerisinde eşlik etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bölgenin bu kadar geniş yüz ölçümüne sahip olmasına, kapsamlı farklı şekil ve renk geçişlerine fazlasıyla şaşırıyorlar." dedi.

Çin'den Kapadokya'ya gelen Wendy Wong ise "Buradaki zengin kültürü çok ilginç buldum. Farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada uyum içinde olması çok ilgi çekici. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim. Buranın mutfağına da bayıldım. Çevreme de tavsiye edeceğim." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye olarak, aile diplomasi kanallarını daha da güçlendirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen sene hem büyümeyi başardık hem de bir dezenflasyon sürecini başlatmış olduk
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı

Benzer haberler

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi ağırladı

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi ağırladı

Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçi ağırladı

Polis memuru iş stresini boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla atıyor

Elazığ’da öğrenciler Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı

Elazığ’da öğrenciler Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı
Van Müzesi, 2 bin 551 eserle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Van Müzesi, 2 bin 551 eserle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Edirne'de Osmanlı döneminde kullanılan yabancı paraların tanıtıldığı poster sergisi açıldı

Edirne'de Osmanlı döneminde kullanılan yabancı paraların tanıtıldığı poster sergisi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet