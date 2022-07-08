Engelli çocuk, penaltı golü ve sevinciyle kalplere dokundu
Engelli bir çocuk, penaltı golü ve ardından okul arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinciyle kalplere dokundu.
İstanbul
Arjantin'de çekildiği belirtilen görüntülerde engelli bir çocuk, öğrenim gördüğü okulda ders arası futbol oynayan takım arkadaşlarının arasına katıldı.
Yürümesine yardımcı olan aparatlarla penaltı kullanmak için topun başına geçen minik futbolsever, çektiği şutun golle sonuçlanması üzerine büyük sevinç yaşadı.
Arkadaşlarının da gol sevincine ortak olduğu öğrencinin bu videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı
FIFA da sosyal medya hesabında yer verdiği videoyu kalpli göz emojisi ile takipçileriyle paylaştı.