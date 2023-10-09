Emine Erdoğan: Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisi
Emine Erdoğan, "Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.
Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisidir. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 9, 2023
Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan… https://t.co/PoI5Wexz2T
Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının yaptığı "Bingöl'ün tescilli guldar domatesinin üretimi devlet tarafından dağıtılan ata tohumlarıyla yeniden artacak" haberiyle birlikte şu ifadeleri paylaştı:
"Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisi. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.
Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl'de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigarı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.