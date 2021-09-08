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Yaşam

Emekli öğretmen evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede mermerden mozaik tablolar yapıyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Balaban, evlerinin alt bölümünü mermer mozaik atölyesine dönüştürerek, birbirinden güzel tablolar yapıyor.

Hakan Şimşek   | 08.09.2021
Emekli öğretmen evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede mermerden mozaik tablolar yapıyor Fotoğraf: Hakan Şimşek/AA

Afyonkarahisar

Mehmet Balaban, AA muhabirine, emekli olduktan sonra eşi Mahire Balaban ile evlerinin altındaki bölümü atölyeye çevirdiklerini, burada mermer mozaik çalışmaları yaparak boş zamanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde de idarecilik yaptığını anlatan Balaban, "2007 yılında Halk Eğitim Merkezinde mozaik döşeme kursu vermiştik. İlgi yoğun olunca kurslar yıllar boyunca devam etti. Yaklaşık 2 bin kursiyere belge verdik. Şimdi emekli olduktan sonra eşimle birlikte mozaik döşeme yaparak vakit geçiriyoruz." dedi.

Atölyede, fabrikalardan aldıkları küp şeklinde farklı renklerdeki mermerlerden üzerinde figürler bulunan mozaik tablolar yaptıklarını anlatan Balaban, şöyle konuştu:

"Mermerleri, sert bir zemin üzerine döşeyerek tablolar yapıyoruz. Hayvan figürleri oluyor, insan figürleri oluyor, amblemler oluyor, çiçek desenleri oluyor, her türlü tabloyu yapıyoruz. Ben çalışırken eşim yanıma gelerek bana yardımcı olmaya çalıştı. Bana bakarak işi öğrendi. Detayları ben yapıyorum, dolgu işlerini de eşim Mahire hanım yapıyor. Birlikte çalıyoruz."

"Bu işle uğraşırken kafam dağılıyor, stresten sıkıntıdan uzaklaşıyorum"

Mahire Balaban da mermer mozaik yapmayı eşinden öğrendiğini belirtti.

Önce merak ve hobi olarak başladığını dile getiren Mahire Balaban, şunları kaydetti:

"Önce merak ve hobi olarak başladık sonrasında evime ekonomik katkı olarak devam ettiriyorum. Öğrenmem zor olmadı. Çok mermer tablolar yaptık. İlgi yoğun. Bu işle uğraşırken kendimi mutlu hissediyorum. Kafam dağılıyor, stresten sıkıntıdan uzaklaşıyorum. Bayan arkadaşlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Eşlerine, ev bütçelerine katkı sağlayabilirler. Burası mermer memleketi, mermeri ile meşhur olduğu gibi mozaikleri ile de meşhur olsun istiyorum. Eşimle üç metreye iki metre olarak altı metre kare mermer mozaik halı çalışması yaptık. 500 bin civarında mermer taş mozaik parçasını bir araya getirerek güzel bir eser ortaya koyduk."

Balaban, tabloları ebatlarına göre 500 liradan 10 bin liraya kadar alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

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