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Yaşam

Elazığlı depremzede çocuklar Hazarbaba'da kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, kentteki depremden etkilenen çocukları Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde kayakla buluşturdu.

Suat Öztürk   | 27.02.2021
Elazığlı depremzede çocuklar Hazarbaba'da kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı

Elazığ

Gençlik Meclisi üyeleri, Sivrice'de 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ortaya çıkan salgın nedeniyle mağdur olan çocuklara destek ve moral vermek amacıyla "Depremzede çocuklar Gençlik Meclisi ile sosyalleşiyor" sloganıyla çalışma başlattı.

Elazığlı depremzede çocuklar, Hazarbaba'da kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, kentteki depremden etkilenen çocukları Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde kayakla buluşturdu. Elazığ Belediyesinin desteğiyle konteyner kent ve evlerinden alınan çocuklar, Hazarbaba Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Gönüllü ağabey ve ablalarının desteğiyle çocuklar merkezde doyasıya eğleniyor. ( Suat Öztürk - Anadolu Ajansı )

Çalışma kapsamında gönüllü gençler, Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent mahallelerindeki konteyner kentlerde yaşayanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi depremzede çocukları tespit ediyor.

Daha sonra Elazığ Belediyesinin desteğiyle konteyner kent ve evlerinden alınan çocuklar, Hazarbaba Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Gönüllü ağabey ve ablalarının desteğiyle çocuklar merkezde doyasıya eğleniyor.

"Gruplar halinde kayağa getiriyoruz"

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukları sosyalleştirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Etkinliklerle çocukların üzerinde depremin etkisi azaltmaya çalıştıklarını belirten Celayir, "Çocuklarımızı belirlediğimiz haftalarda gruplar halinde kayağa getiriyoruz." dedi.

Çocukların kayak merkezinde çok güzel vakit geçirdiğini dile getiren Celayir, çocuklara yönelik etkinliklerinin süreceğini bildirdi.

Çocukların bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu anlatan Celayir, "Depremzede çocuklar, Gençlik Meclisi üyelerimizle unutulmaz anlar yaşadı. Eğlencenin ardından gençlerimiz çocuklara sucuk ekmek ikram etti." diye konuştu.

Meclis üyesi Gökçe İlik de gönüllü arkadaşlarıyla depremzede çocukların mutluluğu için çalıştıklarını dile getirdi.

"Çok mutluyuz"

Depremzede çocuklardan Veysel Canbay ise "Yaşadığımız deprem ve salgından dolayı psikolojimiz bozuldu. Bunlar bizi çok etkiledi. Bu gibi etkinliklerle moral bulmaya çalışıyoruz. Kayak merkezine bizleri getirdikleri için çok mutluyuz. Allah razı olsun. Katıldığım en güzel etkinlik oldu. İlk defa buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Miraç Cankara da uzun süredir hiçbir etkinliğe katılamadığını söyledi.

Kayak merkezindeki etkinliği öğrendiğinde büyük mutluluk duyduğunu ve bütün gece sevinçten uyuyamadığını anlatan Cankara, "Hayatımda ilk kez kayak merkezine geliyorum. Çok güzel bir gün geçirdim." dedi.

Muhammet Enes Karadeniz de kayak merkezine gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

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