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Yaşam

Elazığ YEDAM'da 750 kişiye bağımlılık danışmanlığı verildi

Elazığ'da bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 6 yılda 750 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

Suat Öztürk  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Elazığ YEDAM'da 750 kişiye bağımlılık danışmanlığı verildi Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Kentte 2019'da kurulan YEDAM'da tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriliyor.

Uzman psikologlar ile sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev aldığı merkezde bağımlı bireylere psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

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Bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına da hizmet sunulan merkezdeki çalışmalar, mahremiyet korunarak gerçekleştiriliyor.

Merkezden yararlanan kişiler, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklere katılarak sosyalleşme fırsatı da buluyor.

"Randevu esasıyla çalışıyoruz"

YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Gizem Kaya, AA muhabirine, bağımlılıktan kurtulmak için başvuran kişilerin bilgilerini, herhangi bir kurumla, kuruluşla paylaşmadıklarını belirterek, bunun danışanların tedaviye yönelmelerinde etkili olan unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Kaya, "Danışanlarımızın bağımlılık sürecinde 'Sicilime işler mi, iş veya eğitim hayatımı, meslek seçimimi etkiler mi' gibi endişeleri oluyor. Bu da tedaviye başvurmama, tedavi sürecine dahil olmama gibi sonuçları doğurabiliyor fakat bizde gizlilik esas olduğu için bu durum söz konusu değil." dedi.

Danışma hattı yönlendirmeleri sonrası merkezdeki ilk görüşmeyi klinik uzmanlarının gerçekleştirdiğini belirten Kaya, buradaki temel amacın kişinin öyküsünü öğrenmek, kişiye özgü bir müdahale planı oluşturmak olduğunu söyledi.

Kaya, sonrasında sosyal hizmet uzmanlarının görüşmelere başladığını anlatarak, danışanın boş zamanları, eşlik eden yasal süreçleri, ekonomik süreçler, eğitimle ilgili karşılaştığı zorluklarda da sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık hizmetleri sunduğunu belirtti.

Randevu esasıyla çalıştıklarını ifade eden Kaya, bağımlı bireylerin yanı sıra ailelerle de görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaya, "Çünkü ailede ilişkiler bozulabiliyor. Ailenin yaşamı da bu noktada etkileniyor. Aileye temel olarak bağımlılığın nasıl bir hastalık olduğunu, bağımlı yakınına nasıl destek olması gerektiğini, tedavinin hangi kısmında hangi rollerin üstlenmesi gerektiğiyle ilgili psikoeğitim görüşmeleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Danışanlarla yaklaşık 5 bin görüşme gerçekleştirdik"

Gizem Kaya, 2019 yılından bu yana 750 danışana ve ailesine hizmet verdiklerini belirterek, "Danışanlarla yaklaşık 5 bin görüşme gerçekleştirdik. Bu bireysel görüşmelerimizin yanı sıra grup görüşmeleri, atölye etkinlikleri de oluyor." dedi.

Kaya, yapılan görüşmelerin yanı sıra danışanların ihtiyaçlarını karşılamak, onları yönlendirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Danışanların süreçlerini takip ettiklerini anlatan Kaya, "Yeni yaşam becerileri kazanmaları, boş zamanlarını değerlendirmeleri, aile ilişkilerinin düzenlenmesi, mesleklerini daha sağlıklı bir şekilde yürütmeleri noktasında da görüşme süreçlerinin etkili olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, 12 yaş üzeri tüm bireylere hizmet verdiklerini belirterek, ailelerin de bu hizmetten yararlanabildiğini kaydetti.

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