Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,706.80
BTC/USDT
97,421.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hamas, İsrail ile esir takasının altıncı turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti
logo
Yaşam

El işi örgülerle ağaçları süsleyerek temiz bir doğaya dikkati çekiyorlar

Van'ın İpekyolu ilçesinde el sanatları kursuna katılan 36 kadın, kullanılmayan iplerle hazırladıkları el işi örgülerle ağaçların gövdelerini süsleyerek geri dönüşüme ve daha temiz bir çevreye dikkati çekiyor.

Orhan Sağlam  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
El işi örgülerle ağaçları süsleyerek temiz bir doğaya dikkati çekiyorlar Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Urartu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan kadınlar, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Geri dönüşüme ve daha temiz doğaya dikkati çekmek isteyen 36 kadın kursiyer, "Ağaç Giydirme Projesi" kapsamında, kullanılmayan ipleri toplayarak dikiş nakış atölyesinde el işi örgü haline getirdi.

Doğasever kadınlar, hazırladıkları rengarenk örgülerle, kurumların bahçelerinde bulunan ağaçların gövdelerini giydirerek, temiz bir çevreye dikkati çekti.

"Kadınlar, ağaçları elleriyle giydiriyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, yeşil alanları korumak, farkındalık oluşturmak, ağaç ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla "Ağaç Giydirme Projesi" başlattıklarını söyledi.

Projenin doğanın korunması için farkındalık oluşturacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gelecek kuşaklara doğal ve temiz bir çevre bırakmak için farkındalık çalışması yapıyoruz. Yeşil alanların korunması ve ağaçların faydalarını anlatmak için kurumuzun bahçesinde bulunan ağaçlardan giydirme çalışmasını başlattık. 16 gençlik merkezimizdeki el sanatları bölümünde eğitim alan arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlar, ağaçları elleriyle giydiriyor. El emeği, göz nuruyla yapılan projemiz, yaz aylarında da devam edecek. Diğer kurumlarımızın bahçelerinde bulunan ağaçlara da giydirme çalışması yapacağız."

"Kadınların dokunduğu her şeyin güzel olacağını gösteriyoruz"

Usta öğretici Sevde Çiftçi ise 36 öğrencisiyle başladıkları projenin sürdüğünü ifade etti.

Amaçlarının ağaçları ve doğayı korumak olduğunu aktaran Çiftçi, "Farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere güzel eserler bırakabilmek için bu projeye başladık. Giydirdiğimiz ağaçlarda vatandaşlarımızın fotoğraf çekmesi bile onlarda bir anı oluşturacak. Geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla birçok projeden arda kalan ipleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Deniz Uğurtunç da "Doğada var olan canlıların sevgiyi hakkettiklerini göstermek amaçlı farkındalık çalışması yapıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Kadınların dokunduğu her şeyin güzel olacağını gösteriyoruz. Boş zamanları değerlendirip, el becerilerimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık
Kabartma yazıyı İncil'den öğrenmeye zorlanan Ugandalıları Kur'an eğitimiyle İslam'la tanıştırdılar
Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin kolon kesilmesine yönelik yeni iddianame
Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı
Bazı polyester ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak

Benzer haberler

El işi örgülerle ağaçları süsleyerek temiz bir doğaya dikkati çekiyorlar

El işi örgülerle ağaçları süsleyerek temiz bir doğaya dikkati çekiyorlar

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Gönüllü gençlerden 64 yıllık evli çifte "Sevgililer Günü" sürprizi

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
"Kusursuz kulak" Can, karanlık dünyasını müzik tutkusuyla aydınlatıyor

"Kusursuz kulak" Can, karanlık dünyasını müzik tutkusuyla aydınlatıyor
Van'da 36 yıl önce mezun olduğu lisede 4 yıldır müdürlük yapıyor

Van'da 36 yıl önce mezun olduğu lisede 4 yıldır müdürlük yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet