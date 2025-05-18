Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,538.00
BTC/USDT
104,800.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sıcak havayı fırsat bilenler Muradiye Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Ali Çelik, Muhammed Onur Yavrutürk  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Sıcak havayı fırsat bilenler Muradiye Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, etkileyici manzarasıyla hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugünlerde canlanan doğası ve yağışlar sayesinde daha coşkulu akan suyuyla farklı bir güzelliğe bürünen şelalenin bulunduğu alana gelenler, bölgede yürüyüş yaptı ve fotoğraf çekti.

Erzurum'dan gelen Murat Çakır, Muradiye Şelalesi'nin bu yıl daha gür aktığını belirtti.

Sıcak havayı fırsat bilerek şelaleyi görmeye geldiklerini söyleyen Çakır, "Erzurumlu olduğum için Tortum Şelalesi ile kıyaslıyorum. Orası yükseklik, burası ise genişlik bakımından etkileyici. Keyifli zaman geçirdik. Manzara çok güzel. Görsel bir şölen sunuyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yusuf Tunga da arkadaşlarıyla motosikletle şelaleye geldiklerini bildirerek, "Doğanın tadını çıkardık, fotoğraf çektik. Kadrajımıza güzel kareler yansıdı." dedi.

Samsun'dan gelen Ahmet Korkmaz ise öğretmen arkadaşlarıyla şelaleyi görmek istediklerini ifade ederek, "Ülkemiz şelale bakımından çok zengin. Her birinin kendine özgü güzelliği var. Muradiye Şelalesi görsel açıdan çok etkileyici. Van'a yolu düşen herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Mayıs'ı ülke çapında sanatla kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz
Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi
Grand Kartal Otel'le ilgili "yangın güvenliği raporu"nun başvuru ve iptal süreci iddianamede

Benzer haberler

Sıcak havayı fırsat bilenler Muradiye Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

Sıcak havayı fırsat bilenler Muradiye Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

Van Gölü'nün eşsiz koyları off-road tutkunlarını ağırladı

Van'daki rehabilitasyon merkezi yaralı kuşlara ev sahipliği yapıyor

"Özel öğrencilerden" okullarına renkli dokunuş

"Özel öğrencilerden" okullarına renkli dokunuş
Van'ın sağlık neferleri yollarını gözleyen engellilerin ayağına gidiyor

Van'ın sağlık neferleri yollarını gözleyen engellilerin ayağına gidiyor
Vanlı öğrencilerin robot kol projesi, 42 ülkenin katıldığı yarışmada birinci oldu

Vanlı öğrencilerin robot kol projesi, 42 ülkenin katıldığı yarışmada birinci oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet