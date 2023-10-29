Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,792.00
BTC/USDT
34,286.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Yaşam

Düzce'de 1830 rakımda Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

Düzce'de Kardüz Yaylası'nın zirvesine çıkan doğaseverler, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Ömer Ürer  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Düzce'de 1830 rakımda Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

Düzce

Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü sporcu ve üyelerinden oluşan 100 kişilik grup, sabahın erken saatlerinde Gölyaka ilçesinde bulunan 1830 rakımlı bölgenin en yüksek yaylası Kardüz'e çıktı. Sisler altındaki yaylada tırmanışa geçerek zirveye ulaşan ekip, 2 metre eninde ve 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açtı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan ve bölgedeki yaylacıların da eşlik ettiği etkinlik, havadan da görüntülendi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Tuncay Şengül, AA muhabirine, bugün kentin en yüksek noktasına Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü şerefine 100 sporcu ile zirve yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının doğaseverleri Cumhuriyet Bayramı'nda zirvede buluşturmak olduğunu anlatan Şahin, "Biz elimizden geldiğince burada Cumhuriyetimizi kutlamak istedik. Fakat Cumhuriyet çok daha iyi kutlamaları hak ediyor. İyi ki Cumhuriyet var. Cumhuriyetimizin nice yüz yıllara ulaşması dileğiyle ebediyen Cumhuriyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk

Benzer haberler

100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı

100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı

Düzce'de 1830 rakımda Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı

Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yaktı

Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yaktı
MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet

MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet
Met-Gün İnşaat'tan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak

Met-Gün İnşaat'tan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet