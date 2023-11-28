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Yaşam

Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama

Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda "En İyi Lise" kategorisinde birinci olan Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede coşkuyla karşılandı.

İsmail Kabasakal  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama Fotoğraf: İsmail Kabasakal - AA

Bolu

İstanbul'da 24-27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde 10. Uluslararası Helal EXPO kapsamında yapılan şampiyonaya katılan öğrenciler, "En İyi Lise" kategorisinde birincilik elde etti.

Yeniçağa'ya dönen aşçı adayı öğrenciler, okullarında törenle karşılandı.

Okul Müdürü Ahmet Mermer, başarının hizmetlisinden öğretmenine, öğrencisinden okul yöneticisine kadar Yeniçağa aşçılar kimliğini temsil eden herkese ait olduğunu söyledi.

Törende öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

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