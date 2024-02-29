Dolar
31.23
Euro
33.85
Altın
2,030.97
ETH/USDT
3,481.40
BTC/USDT
62,801.00
BIST 100
9,116.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BJK Teknik Direktörü Fernando Santos, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Yaşam

Duhok’ta 200 yıllık su değirmeninde üretilen tahin bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor

Irak’ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde 200 yıldır babadan oğula geçen su değirmeninde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin bölge halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor.

Bekir Aydoğan, Abdulhameed Husseın Karam, Emrah Akbulak  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Duhok’ta 200 yıllık su değirmeninde üretilen tahin bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor

Dahuk

Amedi ilçesindeki 200 yıllık su değirmeni bölgenin sembollerinden biri haline gelen tahin üretiminde kullanılırken, burada üretilen tahine bölge halkı ve Irak’ın diğer kentleri ve yurt dışından da talep oluyor.

Su değirmeninin sahibi Mustafa Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tahin işi baba ve dedelerimden bana kaldı. Onların mirasını yaşatıyoruz. Değirmenimiz su ile çalışıyor, bu taşla ve su yardımıyla tahini yapıyoruz.” diye konuştu.

200 yıl önce kurulan değirmende ulaşım olmadığını ancak buraya daha sonra yol açtıklarını belirten Cemal, değirmende herhangi bir değişiklik yapmadıkları ve hiçbir elektrikli araç da kullanmadıklarını anlattı.

Susam hasadına bağlı olarak tahin üretiminin sürdüğünü kaydeden Cemal, burada üretilen ve içerisinde herhangi bir yabancı madde kullanılmayan tahinin birkaç yıl geçse de tadının değişmediğini söyledi.

Cemal, su değirmeninde geleneksel yöntemle üretilen tahine, bölge ülkeleri, Irak ve Avrupa’dan bile talep olduğunu vurguladı.

“Eğer bölgede huzur olursa, çok turist gelir”

Bölge sakini İsam Abdurrahman da "Bu değirmende üretilen tahinin tadı diğer elektrikle çalışan değirmen ve fabrikaların tahininden çok farklı. Bu da insanların burayı tercih etmesinin en önemli sebebi." ifadelerini kullandı.

Geleneksel yöntemlerle katkısız üretilen tahinlerden ayda 2-3 kilo aldıklarını dile getiren Abdurrahman, evlerine gelip tahini tadan misafirlerin de bundan almak istediğine dikkati çekti.

Abdurrahman, "Biz de herhangi bir yere gittiğimizde tahini hediye olarak götürüyoruz. Bölgemiz turistik bir bölge. Eğer huzur olursa, buraya çok fazla turist gelir. Turistlerin gelip bu eski tarihi değirmeni görmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi
Depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine başlandı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Brand Finance'ın Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Duhok’ta 200 yıllık su değirmeninde üretilen tahin bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor

Duhok’ta 200 yıllık su değirmeninde üretilen tahin bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor

Süleymaniyeliler, KYB’nin terör örgütü PKK’ya desteğinin “kurbanı” olduklarını düşünüyor

Irak'ın Duhok kentinde halk, terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını istiyor

Irak'ın güneyindeki savaş mağdurları "köylerinin mayınlardan temizlenmesini" istiyor

Irak'ın güneyindeki savaş mağdurları "köylerinin mayınlardan temizlenmesini" istiyor
KDP’den, Irak mahkemesinin bölgeye ilişkin kararlarına, "anayasanın ruhuna aykırı” tepkisi

KDP’den, Irak mahkemesinin bölgeye ilişkin kararlarına, "anayasanın ruhuna aykırı” tepkisi
Türkmen Bakan, Federal Mahkemenin "kota anayasaya aykırı" kararının "yasa dışı" olduğunu söyledi

Türkmen Bakan, Federal Mahkemenin "kota anayasaya aykırı" kararının "yasa dışı" olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet