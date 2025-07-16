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Yaşam

"Dondurmacı Selahaddin" motosikletiyle 34 yıldır termoslara koyduğu dondurmaları kırsaldaki çocuklara ulaştırıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 34 yıldır dondurmacılık yapan Selahaddin İpek, yaz aylarında motosikletiyle kilometrelerce yol katettikten sonra, termoslara koyduğu dondurmaları, marketi olmayan kırsal mahallelerdeki çocuklarla buluşturuyor.

Bestami Bodruk, Bilal Çelikten  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
"Dondurmacı Selahaddin" motosikletiyle 34 yıldır termoslara koyduğu dondurmaları kırsaldaki çocuklara ulaştırıyor

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 34 yıldır dondurmacılık yapan Selahaddin İpek, yaz aylarında motosikletiyle gezdiği kırsal mahallelerdeki çocukları dondurmayla buluşturuyor.

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Çermik ilçesinde gençliğinde öğrendiği dondurma üretimini kurduğu imalathanede eşi ve oğluyla sürdüren 50 yaşındaki İpek, yaz aylarında marketi bulunmayan kırsal mahallelerdeki çocuklara dondurma ulaştırmak için çalışıyor.

İmalathanede hazırladıkları dondurmaları termoslara koyan İpek, motosikletiyle kilometrelerce yol katederek Çermik ve Çüngüş ilçelerinde marketi olmayan kırsal mahallelere gidiyor.

Mahallelerin girişinde motosikletinin kornasını çalan İpek'in etrafı dakikalar içerisinde çocukla doluyor. Motosikletin peşinde koşan çocukların yanı sıra tarlaya, bağa ve bahçeye giden yetişkinler de soluğu dondurmacı Selahaddin'in yanında alıyor.

Yöre halkının yaz aylarında neşeyle yolunu gözlediği İpek, dondurmaları, bazen para bazen bir çift yumurta bazen de güzel bir söz ve bir dua karşılığında külahlara dolduruyor.

"Ömrüm yettikçe devam edeceğim"

Selahaddin İpek, AA muhabirine, 34 yıldır dondurma ürettiğini, yaz aylarında da hazırladıkları dondurmanın kırsalda satışını yaptığını söyledi.

Birçok kırsal mahallede market veya bakkal bulunmadığını, ilçe merkezinden alınan dondurmaların da mahalleye varıncaya kadar eridiğini anlatan İpek, bu nedenle kırsalda dondurma satışı yaptığını belirtti.

Dondurmaları termoslara doldurduğunu ifade eden İpek, "Her birinde 120'ye yakın külah dondurma çıkıyor. Bazen yumurta getirdiklerinde de dondurma veriyorum. Küçüklerden para almam. Yolda karşılaştığımız çobanlar da parası olsun olmasın dondurmasını alır." dedi.

Mahallelere yaklaşınca herkesin kendisini sevinçle karşıladığını ve peşinden koştuğunu dile getiren İpek, şunları kaydetti:

"Bu işe başladığımda çocuk olanlar büyüdü, düğünlerine gittim. Şimdi onların çocuklarına dondurma satıyorum. Köye girdiğimde kornaya basıyorum, çocuklar arkamda koşuyor. O sevinç bana yetiyor. Bu işi ömrüm yettiğince yapacağım. Köylere girdiğimde çocuklar, arıların kovana geldiği gibi etrafıma geliyor."

"Selahaddin amca geldiğinde motorunun sesini çocuklar tanıyor"

İstanbul'dan büyükbabası ve büyükannesinin yaşadığı Çüngüş ilçesinin kırsal İbikkaya Mahallesi'ne gelen 11 yaşındaki Elifsu İlik de "Selahaddin amca geldiğinde motorunun sesini çocuklar tanıyor. Selahaddin amca çocukları mutlu ediyor. İstanbul'da dondurmayı kolayca alabiliyoruz ama burada market yok." diye konuştu.

Çermik ilçesinin kırsal Elifuşağı Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Bünyamin Güngördü ise mahalleye gelen Selahaddin İpek'i görünce mutlu olduklarını, onun sayesinde dondurma yediklerini söyledi.

Çüngüş ilçesinin kırsal Geçit Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Abbas Çiftçi de dondurmacı Selahaddin'i 25 yıldır tanıdığını dile getirdi.

Çiftçi, "Selahaddin İpek geziyor, çocuklara dondurma veriyor. Bizim köye her yaz geliyor, herkes memnun." ifadelerini kullandı.

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