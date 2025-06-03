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Yaşam

Doğasever öğretmen Siirt'in güzelliklerini resmederek tanıtıyor

Siirt'te görev yapan resim öğretmeni Akın Çetinkaya, doğaya olan ilgisini sanatıyla birleştirerek yaptığı resimlerle kentin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyor.

Fecri Barlık  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Doğasever öğretmen Siirt'in güzelliklerini resmederek tanıtıyor Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Memleketi Antalya'dan 5 yıl önce atandığı Siirt'teki Fatih Ortaokulu'nda görevli Akın Çetinkaya (29), görevinden arta kalan zamanlarda defteri ve boya paletini de yanına alarak arkadaşlarıyla doğa gezilerine çıkıyor.

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Ziyaret ettiği tarihi Ulu Cami, Botan Vadisi Milli Parkı, Saat Kulesi, Şirvan ilçesindeki 1800 rakımlı Bacavan Yaylası gibi güzellikleri kısa molalar vererek resmeden Çetinkaya, çizdiği bu resimleri boyalarla renklendiriyor.

Defterine yaptığı resimleri fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşan Çetinkaya, beğenide bulunan takipçileri aracılığıyla kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesini ve tanınmasını sağlıyor.

"Bu doğal güzellikleri herkesin görmesi lazım"

Akın Çetinkaya, AA muhabirine, ortaokulda okurken öğretmeninin yönlendirmesiyle resim yapmaya başladığını belirterek, resme olan ilgisinin ve yeteneğinin günden güne arttığını söyledi.

Siirt'e atandıktan sonra arkadaşlarıyla doğa yürüyüşlerine çıktığını aktaran Çetinkaya, "Okul saatleri dışında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sanatımı etkinliklere de yansıtmaya gayret ediyorum. Gittiğimiz yerlerde tarihi eserlerin resmini yapıyorum ve kendi sayfamda paylaşıyorum." dedi.

Çetinkaya, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeyi çok sevdiğini dile getirerek, 45 dakikalık molalarda ziyaret ettiği yerleri resmettiğini anlattı.

"Ulu Cami, Botan Vadisi, Deliklitaş, Saat Kulesi ve ters lalelerin resmini yaptım. Bunların yanı sıra tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin birçoğunu da çizme şansı elde ettim." diyen Çetinkaya, ilk geldiğinde Siirt'te bu kadar doğal güzelliğin olduğunu bilmediğini ifade etti.

Çetinkaya, arkadaşlarıyla gezdikçe bu güzellileri fark ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buraların yeterince tanıtımı olmadığı için kendimizce gezdiğimiz yerlerin küçük çaplı çizimlerini yapıp tanıtmaya çalışıyoruz. Doğa yürüyüşü yaparken küçük bir resim defterim ve sulu boyam hep çantamda olur. Bunlar benim yol arkadaşım. Bu doğal güzelliklerin tanıtılması, herkesin gelip görmesi lazım. Önümüzdeki süreçte de gezip göreceğimiz diğer yerleri resmetmeye devam edeceğim."

"Gördüğümüz manzaralarla resimleri karşılaştırıyoruz"

Çetinkaya'nın eşi rehber öğretmen Gülnur Ayhan Çetinkaya, doğa yürüyüşlerinde vazgeçilmez anlardan birinin eşinin çizdiği resimler olduğunu belirtti.

Kentin birçok güzelliğinin bulunduğuna değinen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Eşim doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyor ve gittiği yerlerin resimlerini çiziyordu. Geldiği zaman da bunları bana gösteriyordu. Artık beraber gezdiğimiz için çizim anlarına da şahitlik ediyoruz. Gördüğümüz manzaralarla resimleri karşılaştırıyoruz. Gerçekten çok benziyor. Herkese buraları görmelerini tavsiye ederiz."

Gezilere katılan beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Çakır da Akın Çetinkaya ile kentin doğal güzelliklerini keşfetmeye çalıştıklarını bildirerek, "Doğayı resmetmesi çok ilgimizi çekiyordu. 'Bir sonraki rotaya gidelim acaba oraları nasıl çizecek?' diye çok merak ediyoruz. Bu şekilde doğa gezilerimiz de keyifli geçiyor." ifadesini kullandı.

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