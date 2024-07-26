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Yaşam

"Doğal klima" görevi gören Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaretçilerini serinletiyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar kütleleri ve buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri'ni ziyaret edenler, suyun oluşturduğu serin havanın keyfini çıkarıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
"Doğal klima" görevi gören Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaretçilerini serinletiyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Sıcak havalarda adeta klima görevi üstlenen Kapuzbaşı Şelaleleri, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine huzur veriyor. Kayalardan birbiri ardına akan şelalelerin serin ortam sunduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, şelalelerin etrafında ve suyun sığ olduğu yerlerde vakit geçiriyor. Bazıları da her anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçilerden Meryem Sağlam, AA muhabirine, sıcak havaların etkisinden kurtulmak için Hatay'dan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne geldiklerini söyledi.

Yolculuğun yorgunluğunu şelalelerin güzelliğiyle attıklarını belirten Sağlam, "Havalar sıcak. Hatay'dan geliyorum. Burayı görmek için zor bir yolculuk yaptık. Harika bir yer, çok beğendim. Kent merkezleri aşırı sıcak ama burası güzel, serin bir yer. Memnun kaldım. Daha önce böyle bir yer görmemiştim, çok beğendim. Kesinlikle herkesin görmesini tavsiye ederim. Serinlik, doğa, dağlar çok dikkatimi çekti. Her yer yeşillik." diye konuştu.

Soner Gökbulut da Belçika'dan geldiğini ve bu eşsiz güzelliği canlı görmekten keyif aldığını ifade etti.

Şelalelerin çok serin bir ortam sunduğunu anlatan Gökbulut, "Buraları gezmeye geldik. Çok güzel, mükemmel olmuş. Çok memnunum. Buranın havası çok güzel. Buz gibi su var. Herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

"Buranın serinliği daha farklı"

İskenderun'dan gelen Vedat Reyhani ise ikinci kez şelaleleri görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda bizim memlekette aşırı sıcak hava var. Buranın serinliği daha farklı tabii ki. Buradan memnun kaldığımız için gezimizi tekrarladık. Doğa harikası var, daha ne olsun. İlginç olan bu suyun dağların içinden gece gündüz ve yıllarca akması tabii ki. Bizi hayrete düşürüyor. Herkesin burayı görmesini isterim. Buraya geldik, nefes aldık. Burada doğal klima havası var." ifadelerini kullandı.

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