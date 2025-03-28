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Yaşam

Diyarbakır'da kadın taksici mesleğiyle ön yargıları yıkmak istiyor

Diyarbakır'da taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Nazan Oytun (45), müşterilere hizmet sunarken mesleğiyle de ön yargıları yıkmak istiyor.

Murat Başal, Aydın Arik  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Diyarbakır'da kadın taksici mesleğiyle ön yargıları yıkmak istiyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen, sigorta ve pazarlama sektöründe uzun yıllar çalışan Oytun, 10 yıl önce memleketi Diyarbakır'a dönüş yaptı.

Farklı sektörlerde 25 yıl çalıştıktan sonra araba kullanmayı çok sevdiği için kentte taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Oytun, belgelerini tamamlayarak merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi yakınındaki taksi durağında şoförlük yapmaya başladı.

Çevresi ve meslektaşlarının "taksici abla" diye hitap ettiği Oytun, çevresinden de destek görüyor.

Duraktaki gününe aracın temizliğini ve bakımını yaparak, taksicilerle ve çevredeki esnafla sohbet ederek başlayan Oytun, direksiyon başına geçerek ekmeğini kazanıyor.

"Küçükken bir arabam vardı, tek oyuncağım oydu"

Nazan Oytun, AA muhabirine, arabalara olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını, araba kullanmayı çok sevdiğini söyledi.

"Küçükken hiç oyuncak bebeğim olmadı, bir arabam vardı, babam Arabistan'dan getirmişti, tek oyuncağım oydu. Araba kullanmayı çok seviyordum, bunu ticarete dökmek istedim." diyen Oytun, yaklaşık 25 yıldır araba kullandığını belirtti.

İşini severek sürdürdüğünü ifade eden Oytun, "Kadın arkadaşlarımız var ehliyetleri bulunan. Onların da feyz almasını, onları da aramızda görmek isterim. Kadınlar açısından mesleki farkındalık oluşturmak, tabuları yıkmak istiyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum." dedi.

"Herkes beni tebrik etti"

Çevresindekilerin önceleri "Yapamazsın", "Diyarbakır bunu kaldırmaz" dediğini aktaran Oytun, kendisine güvendiği için bu işe başladığını ve çok güzel tepkiler aldığını belirtti.

Oytun, "İster istemez bir ön yargı oluşuyor, bunun bilincindeydim ama şu anda gencinden yaşlısına çok destek görüyorum. Diyarbakır'ın erkekleri emektar kadınlara çok saygı duyuyor, bunu trafikte de gördüm, herkes beni tebrik etti. Benimle gurur duyduklarını, takdir ettiklerini, kadın taksi şoförlerinin sayısının artması gerektiğini belirttiler." diye konuştu.

Araca binen kadınların da çok şaşırdığını, kendisiyle fotoğraf çektirmek istediklerini anlatan Oytun, "Diyarbakır herhalde daha önce kadın taksi şoförü görmedi. Kahkahalarla binen kadınlar var. Bir kere seyir halindeyken iki genç ışıklarda durduğumda pencereyi açtım ve beni gördü, 'Abla sen taksi şoförü müsün?' dediler. 'Evet' deyince alkışladılar, beni tebrik ettiler. Çok mutluyum, gurur duyuyorum. Keşke daha önce bu atılımı yapsaydım." diye konuştu.

"Ağabey diyen de dayı diyen de var"

Kendisine "taksici abla" denilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Oytun, kimi müşterilerin kendisini görmeden taksiyi durdurmak için el kaldırarak, "ağabey" ya da "dayı dur" diye seslendiğini anlattı.

Oytun, "Araca bindiklerinde 'Abla özür dilerim' diyorlar. Diyarbakır'da ilk kez kadın taksi şoförü gördüklerini, çok mutlu olduklarını söylüyorlar. 'Diyarbakır'da bir ilk' diyorlar. Bütün kadın arkadaşlarıma bu mesleği tavsiye ediyorum. Hemşehrilerimiz annelere, emektar kadınlara çok saygı duyuyorlar." dedi.

"Çok güler yüzlü, trafiğe çok hakim"

Müşterilerden Arjin Begik de ilk kez bir kadın taksi şoförü gördüğünü belirterek, hem şaşırdığını hem de sevindiğini söyledi.

"Kadınlarımızın bu cesareti sergiliyor olmaları, bu öz güvenle trafiğe çıkıyor olmaları bizi de sevindiriyor. İlk defa gördüm, umarım ve çok daha fazlasını da görme fırsatımız olur. Çok güler yüzlü, trafiğe çok hakim." ifadelerini kullanan Begik, Oytun'un güler yüzle hizmet vermesinden ayrıca memnuniyet duyduklarını belirtti.

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