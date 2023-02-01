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Yaşam

Diyarbakır'da geçen yıl 270 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2022 yılında 270 yaban hayvanını tedavi ettikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Bestami Bodruk   | 01.02.2023
Diyarbakır'da geçen yıl 270 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle 40 dönümlük alan üzerinde kurulan merkezde, ameliyathaneler, rehabilitasyon merkezleri, gözlem ve karantina odalarıyla yaban hayvanları tedavi ediliyor.

Diyarbakır ve çevre illerde farklı nedenlere bağlı olarak yaşam alanlarında yaralanan ve zehirlenen yaban hayvanları, DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getiriliyor.

Geçen yıl merkeze getirilen ve aralarında nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin de bulunduğu 270 yaralı yaban hayvanı, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Merkez Müdürü ve Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akın Koçhan, AA muhabirine, merkeze getirilen yaban hayvanlarının tedavilerini yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını, rehabilite ederek onları yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırdıklarını dile getirdi.

Geçen yıl 240 kanatlı ve 30 memeli yaban hayvanının merkezde misafir edildiğini kaydeden Koçhan, şöyle konuştu:

"Bunların içerisinde kurt, alaca sansar, çakal, oklu kirpi, yaban kedisi, dağ keçisi, kaçakçılardan kurtarılan yavru sincaplar, nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası, kara leylek ve çok sayıda şahin, kartal, puhu var. Merkez bölgeye hitap ediyor. Birçok yaban hayvanı iklim koşulları, çevresel faktörler ve insan kaynaklı nedenlere bağlı olarak yaralanıyor. Doğada bu canlıları görenler tedirgin olmasın. Doğa için sonsuz katkısı olan türlerdir."

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