Yaşam

Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran şirket, leblebi kremasını yurt dışına gönderiyor

Afyonkarahisar'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle üretim kapasitesini artıran firma, üretimini yaptığı leblebi kremasıyla dünya pazarında yer almak istiyor.

Canan Tükelay  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran şirket, leblebi kremasını yurt dışına gönderiyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Gıda üzerine üretim yapan firma, yaklaşık üç yıl önce TKDK desteğiyle ekipman alarak ve alanı büyüterek üretim kapasitesini artırdı.

Türkiye'deki satış ağını bu sayede genişleten şirket, üretimini yaptığı leblebi kremasını geçen aydan itibaren yurt dışına da göndermeye başladı.

Daha çok leblebi kreması ihraç etmek isteyen firma yetkilileri, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

"Ürünün markalaşma sürecine de önem veriyoruz"

Şirketin genel müdürü Süleyman Aşgın, AA muhabirine, yaklaşık dört yıl önce leblebi kremasının üretimine başladıklarını söyledi.

Kremaya dönüşen leblebinin yoğun talep gördüğünü anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu ürünü önce ülkemizde, ardından tüm dünyada hak ettiği noktaya getireceğimize inanıyoruz. Ürünümüze güveniyoruz. Şu anda Katar ve Almanya ile Dubai'ye ihracat yapıyoruz. Kahvaltılarda ve atıştırmalık olarak severek tüketiliyor. Ürünün markalaşma sürecine de önem veriyoruz. Bir şeyi sadece üretmek değil, markalaştırmak da çok önemli. Amacımız, leblebi kremasını her yönüyle kusursuz hale getirip lezzetini taçlandırmak."

Yurt dışı pazarı genişletilecek

Firmanın pazarlama müdürü Cenk Karatekin, fabrikada 110 kişinin çalıştığını, üretimin aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Yurt dışı pazarını genişletmek istediklerini vurgulayan Karatekin, "Leblebi kremasını tadan birçok kişi, 'Beni çocukluğuma götürüyor.' diyor. Geçmişte leblebi tozu olarak bilinen bu geleneksel lezzet, bugün yeni nesil tarafından atıştırmalık olarak keyifle tüketiliyor." diye konuştu.

