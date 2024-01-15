Dolar
30.10
Euro
33.01
Altın
2,052.82
ETH/USDT
2,541.20
BTC/USDT
42,667.00
BIST 100
8,012.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Depremzede engelliler, atölyede el sanatları öğrenerek rehabilite oluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerden 4 ay sonra yeniden açılan "Engelsiz Atölye"de 35 engelli, dokuma ve süs eşyası yapımını öğreniyor.

Ali Kemal Zerenli  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Depremzede engelliler, atölyede el sanatları öğrenerek rehabilite oluyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

İskenderun Belediyesince 2018'de Atatürk Bulvarı'nda açılan "Engelsiz Atölye", Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verilen çalışmalarına geçen yıl haziranda tekrar başladı.

Alanında uzman 4 öğretmenin görev yaptığı atölyede, kilim dokuma ile ahşap, çini ve seramikten süs eşyası yapımı anlatılıyor. Haftada 3 gün düzenlenen kurslara katılan 35 görme, zihinsel ve bedensel engelli, uygulamalı eğitimlerde el sanatlarının inceliklerini öğreniyor.

Bu eğitimlerle depremin psikolojik etkilerinden bir nebze uzaklaşan ve sosyalleşme imkanı bulan katılımcılar, tasarladıkları ürünleri etkinliklerde satarak gelir kazanıyor.

"Deprem psikolojisinden uzaklaşmaya çalışıyorum"

Projede yer alan Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, AA muhabirine, kursların deprem yaralarının sarılmasına katkı sunduğunu söyledi.

El sanatlarının deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağladığını belirten Göçmen, "Engelli bireylerin bir nebze olsun sosyalleşmesini, hayata bağlı kalmasını sağlamak ve becerilerini geliştirmek için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Görme engelli Sergen Özkan da atölyede kilim dokuma eğitimi aldığını anlattı.

Öğrendiklerini gelire dönüştürdüğünü belirten Özkan, "Burada çok güzel şeyler hissediyorum. Önceden dokumayı bilmezdim. Öğrendiğim için çok mutluyum. Deprem psikolojisinden uzaklaşmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Ahşaptan süs eşyası yapan görme engelli Abdulkadir Soydaş da atölyede vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Milletvekili aracıyla Ankara'dan Ağrı'ya gelen "PKK/KCK bağlantılı" sanıkların soruşturması tamamlandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyareti

Benzer haberler

Depremzede engelliler, atölyede el sanatları öğrenerek rehabilite oluyor

Depremzede engelliler, atölyede el sanatları öğrenerek rehabilite oluyor

Depremde hasar gören antika eşyaları için evinin çatısına kulübe yaptırdı

Tescilli Altınözü zeytinyağından 15 bin ton üretim bekleniyor

Hatay'da kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay'da kuvvetli sağanak uyarısı
Hataylı depremzede kentteki dayanışmaya katkı için mobil uygulama geliştirdi

Hataylı depremzede kentteki dayanışmaya katkı için mobil uygulama geliştirdi
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet