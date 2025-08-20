Dolar
Yaşam

Depremlerde hasar alan Hz. Ukkaşe Türbesi yeniden ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Zekeriye Şimşek  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Depremlerde hasar alan Hz. Ukkaşe Türbesi yeniden ziyarete açıldı Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim noktada yer alan Hz. Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde yıkıldı.

Türbe, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan proje kapsamında bir firma tarafından restore edildi. Yaklaşık 14 ay süren çalışmanın tamamlanmasının ardından türbe yeniden ziyarete açıldı.

Nurdağı Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan, gazetecilere, yapılan son çalışmalarla türbenin ön plana çıktığını, cami ve diğer müştemilatların geride kalacak şekilde restore edildiğini söyledi.

Burada daha önce bazı hizmetlerden ücret alındığını, vakıf olarak tüm hizmetleri artık kendilerinin karşılayacağını ifade eden Arslan, "Artık ziyaretçilerden hiçbir ücret alınmamaktadır. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.

Hz. Ukkaşe Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

