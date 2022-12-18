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Yaşam

Deprem sonrası evi yıkılan Sezgin teyzenin gözyaşını devlet ve yardımseverler dindirdi

Düzce'de 23 Kasım'daki depremin ardından, 44 yıl önce gelin geldiği evin yıkılmasını üzüntüyle izleyen Sezgin Kul, engelli oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederiyle konteynere yerleştirildi.

Ömer Ürer, Sefer Demir   | 18.12.2022
Deprem sonrası evi yıkılan Sezgin teyzenin gözyaşını devlet ve yardımseverler dindirdi

Düzce

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve 44 yıllık evinin, hasarlı olması nedeniyle yetkililerce yıkılmasını gözyaşlarıyla izleyen 59 yaşındaki Sezgin Kul'un yüzü, devletin ve yardımseverlerin desteğiyle güldü.

Soğukpınar köyünde yaşayan ve eşini 28 yıl önce kaybeden Kul, gelin geldiği evde, küçük yaşlarda ateşli hastalık sonucu engelli kalan 29 yaşındaki oğlu Kerim, kayınvalidesi Zülfiye ve yıllardır yatalak olan kayınpederi Musa Kul ile 44 yılını geçirdi.

Depremde hasar gören evleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince "acil yıkım" kararı verildiğini öğrenen Kul, üzüntü yaşadı.

Kul, yıllardır acı tatlı birçok anı biriktirdiği evin yıkılmasını, gözyaşlarıyla izledi.

Devletin yardım elini uzattığı Kul'a, AFAD tarafından evinin yakınlarına kurulan 2 konteyner tahsis edildi.

Devlet desteğinin yanı sıra yardımseverlerin de ziyaret ederek moral verdiği ve bazı ihtiyaçlarını karşıladığı Kul'un üzüntüsü bir nebze olsun dindi.

Kul, devlet tarafından yapılan yeni evlerine yerleşecekleri günü bekliyor.

"Devletimiz bize hemen yardım etti"

Sezgin Kul, AA muhabirine, 44 yıl önce gelin geldiği evin yıkılmasına üzüldüğünü söyledi.

Evlerinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de hasar oluştuğunu, o dönem güçlendirme yapıldığını anlatan Kul, "O zaman kirişlerde bir şey yoktu. Duvarları yıkılmıştı, onları da tamir ettik. Bu depremde iyice hasar gördü. Kıyamadım yıkılmasına, 'Tamir ederim yine.' dedim ama kirişleri hasar görünce baktım tamir olacak gibi değil. Anladık gideceğini, sonra yetkililer geldi, 'Burada durulmaz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Mecburen evden çıktıklarını anlatan Kul, evi yıkılırken gözyaşını tutamadığını belirtti.

Kul, "Devletimiz bize hemen yardım etti. Sağ olsunlar konteynerleri verdiler. Bizi hemen yerleştirdiler. Çok şükür şimdi iyiyiz, rahatız. Devletimiz çok yardım etti, Allah razı olsun." diye konuştu.

"Kendilerine moral vermeye çalıştık"

Sezgin Kul'un durumunu öğrenerek, kendisini ziyaret eden yardımsever vatandaşlardan Asım İnce, gönüllü arkadaşlarıyla ailenin bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

İnce, aileyle aralarında bir bağ oluştuğunu belirterek, onlara moral vermeye ve ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Devletin ilk andan itibaren ailenin yanında olduğunu anlatan İnce, "Biz sadece ilk etapta bazı ihtiyaçlarını karşıladık. Sağ olsun devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılamış." dedi.

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