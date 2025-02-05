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Yaşam

Denizli'de öterken bayılan horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir horozun öterken bayıldığı anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi çekti.

Sebahatdin Zeyrek  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Denizli'de öterken bayılan horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü

Denizli

Akalan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde yetiştirdiği 6 aylık horozunun elinde ötmesinin ardından bayıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Video, kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Koparan, AA muhabirine, hevesle küçük yaşlardan itibaren horoz yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Video çektiği sırada horozunun 17 saniye öttükten sonra bayıldığını ve bir süre sonra tekrar ayağa kalktığını anlatan Koparan, hayvanın ötüşünün güzel olduğunu, herkesin görmesi için sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade etti.

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