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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde vatandaşlar doğum günü için hazırladıkları klipte, Erdoğan'a sevgilerini ifade etti.

Özgün Tiran   | 26.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı

Kırklareli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde, Erdoğan'ın doğum günü için klip hazırlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ın talimatıyla çekilen klipte vatandaşlara "Pınarhisar'da Recep Tayyip Erdoğan denilince aklınıza ne geliyor?" sorusu yöneltildi.

Öğrenci, esnaf, genç ve yaşlıların yer aldığı klipte vatandaşlar duygularını, "Aşk geliyor, sevgi geliyor", "Dünya lideri", "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah", "Can yoldaşımız", "Türkiye'nin umudu", "Ümmetin umudu", "Bütün güzellikler Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma geliyor", "Dünyaya meydan okuyan büyük bir lider" cümleleriyle ifade ettiler.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip beğeni topladı.

Talay AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarhisarlıların Erdoğan'a ayrı bir gönül bağlarının olduğunu söyledi.

Talay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.


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