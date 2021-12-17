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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kusursuz kulak' Bager'in piyano hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip olan doğuştan görme engelli Bager Çalışcı'nın piyano hayalini gerçekleştirdi.

Sabri Yıldırım   | 17.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kusursuz kulak' Bager'in piyano hayalini gerçekleştirdi

Muş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 16 Kasım'da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde resital veren Bager Çalışcı'ya piyano hediye etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, piyanoyu Çalışcı'nın evine teslim etti.

Vali Gündüzöz, Bager Çalışcı'nın çok yetenekli olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Muş'u sevindirdiği için Bager adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten bu çok yetenekli olan evladımız ileride çok güzel konserler verecek ve Türkiye'nin gururu olacak. Bu vesileyle Sultan Alparslan diyarı Muş'tan Türkiye'ye selamlarımızı ve hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Asya da "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Bager kardeşimizin piyanosunu evine ulaştırmış olduk. Biz Bager’in mutluluğu ile mutlu olduk. Bager'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da şahsım ve şehrim adına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Çalışcı'ya, "Bager, gözlerinden öpüyorum ve bu piyanodaki resitalini inşallah senden ayrıca dinlemek isterim. Bütün ailene selamlar" dedi.

Piyano hayali gerçekleşen Bager, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanım beni bugün çok mutlu etti. Bana piyano gönderdi. Kendisiyle festivalde görüşmüştük. Ona çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Telefonla görüştüğü Erdoğan'a piyano için teşekkür ettiğini anlatan Bager Çalışcı, "Cumhurbaşkanımız çok iyi birisi. Çok sevindim. Piyanoyu ilk çaldığımda çok şaşırdım ve kendimi rüyada hissettim. Hayallerime kavuştum. Her tuşa dokunduğumda, her piyanonun başına oturduğumda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım" diye konuştu.



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