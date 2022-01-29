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Yaşam

Çorum'da sağlık çalışanı, hastayı karla kaplı yolda 500 metre sırtında taşıdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağlık çalışanı, 112 Acil Servisten yardım isteyen hastayı, kar nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak ambulansla hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Kemal Ceylan   | 29.01.2022
Çorum'da sağlık çalışanı, hastayı karla kaplı yolda 500 metre sırtında taşıdı

Çorum

Deniz köyünde ikamet eden İsmail Deniz'in (62), evinde oturduğu sırada akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servisten yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine Sungurlu'dan hareket eden sağlık ekibi, köye yaklaşık 500 metre kala ambulansla kara saplandı.

Hastanın durumunun acil olduğu bilgisi üzerine ambulanstaki sağlık ekibinden acil tıp teknisyeni Can Kargın köye yaya olarak ulaştı.

İlk müdahaleyi yaptığı hastaya ileri tetkik uygulanması gerektiğini tespit eden Kargın, Deniz'i ambulansa kadar yaklaşık 500 metre sırtında taşıdı.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan sağlık personelinin, hayati riski nedeniyle hastayı sırtında taşıması, köydeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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