Yaşam

Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde vatandaşlar bayramlarda, özel günlerde ve kendi aralarında bir araya gelerek taş fırınlarda köye özgü pide yapmayı sürdürüyor.

Emircan Bardak  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor Fotoğraf: Emircan Bardak/AA

Çorum

Kent merkezine 73, ilçe merkezine ise 20 kilometre mesafede bulunan Çampınar köyünde pide ve ekmek yapımı önemli bir kültürel özellik olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 30 taş fırının bulunduğu köyde hemen her gün en az bir fırın yakılıyor.

Evlerinde hamurunu ve iç malzemesini hazırlayan kadınlar, fırında kaşarlı, peynirli, çökelekli, kıymalı ile sebzeli pidelerini pişiriyor.

Lezzetini tatlı maya ve meşe odunundan alan pideler, piştikten sonra bir masa etrafında toplanan komşular tarafından hep birlikte yeniyor.

Köyde bayram, düğün gibi özel günlerde ise pideler imece usulü hazırlanıp misafirlere ikram ediliyor.

Çampınar Köyü Muhtarı Sezai Narin, AA muhabirine, köyde pide geleneğinin yüz yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.

Komşuların zaman zaman pide yapmak için toplandığını belirten Narin, "Bayram ve özel günlerde kadınlar kendi aralarında pide yapar. Çampınar köyüne özgü pide ve haşhaşlı çörek sürekli yapılır. Bu, eskiden beri köyümüzde olan bir gelenek." dedi.

Köy sakinlerinden Zehra Narin de pidelerin özenle hazırlandığını dile getirerek, "Pidemizin hamurunu tatlı maya ile yoğuruyoruz. İçini kıymalı, çökelekli, peynirli, kaşarlı olarak yapıyoruz. Fırınımız yanıyor, kıvamı gelince hamuru yağlayıp fırına atıyoruz." diye konuştu.

"Meşe odununda pişen pideler daha güzel oluyor"

Köyde pidenin geleneksel bir yemek olduğunu vurgulayan Narin, "Köyümüzde pidemiz, çöreğimiz geleneksel. Düğünde, bayramda, özel günlerde ve çocuklarımız geldiğinde de yapıyoruz. Her mahallede fırın vardır ama kendi fırınımızda sadece kendimiz yapmıyoruz, mahallelerimizdeki insanlar gelip yapabiliyor. Özellikle meşe odununda pişen pideler daha güzel oluyor." diye konuştu.

Gülsüme Özbek ise fırın yanınca bütün komşulara haber verildiğini, isteyenlerin fırına gelip pidesini pişirdiğini kaydetti.

