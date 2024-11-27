Çorum’da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi
Çorum’da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar doyasıya eğlendi.
Çorum
Hafta sonu yağan kar sonrası çocuklar kızak, plastik bidon, sini ve tepsilerle Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde bulunan tepede toplandı.X
Okul çıkışı kaymak için tepeye gelen çocuklar, "Çorum kayak pisti" diye adlandırdıkları tepede ayaza rağmen eğlenceli anlar yaşadı.
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