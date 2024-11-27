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Yaşam

Çorum’da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Çorum’da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar doyasıya eğlendi.

Tugay Göktürk  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Çorum’da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi Fotoğraf: Tugay Göktürk - AA

Çorum

Hafta sonu yağan kar sonrası çocuklar kızak, plastik bidon, sini ve tepsilerle Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde bulunan tepede toplandı.X

Okul çıkışı kaymak için tepeye gelen çocuklar, "Çorum kayak pisti" diye adlandırdıkları tepede ayaza rağmen eğlenceli anlar yaşadı.

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